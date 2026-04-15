دورينا يعتمد على الشباب آخر 5 سنوات بالأرقام والجزيرة في الواجهة



أكدت دراسة حديثة صادرة عن مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الدولية والرياضية، أن نادي الجزيرة يتربع على صدارة الأندية الأكثر تطويراً للاعبين في دوري أدنوك للمحترفين، من خلال الاعتماد على عناصر تحت 21 عاماً منذ الأول من يناير 2021، ضمن تحليل شمل أندية 50 دورياً من الدرجة الأولى حول العالم.



وأوضحت الدراسة أن الجزيرة منح الفرصة لـ29 لاعباً تحت 21 عاماً، بنسبة بلغت 10.2 % من إجمالي دقائق مبارياته، متقدماً على العين الذي شارك بـ22 لاعباً بنسبة 9.4 %، ثم شباب الأهلي بـ23 لاعباً بنسبة 9.2 %. وجاء كلباء رابعاً بـ14 لاعباً بنسبة 6.2 %، والوحدة بـ23 لاعباً بنسبة 5.8 %، والنصر بـ22 لاعباً بنسبة 5 %، والوصل بـ25 لاعباً بنسبة 4.2 %، والشارقة بـ14 لاعباً بنسبة 4.1 %، وعجمان بـ10 لاعبين بنسبة 2.3 %، وبني ياس بـ12 لاعباً بنسبة 2.2 %، وخورفكان بـ9 لاعبين بنسبة 1.4 % من إجمالي دقائق المباريات، فيما لم تشمل الدراسة أندية البطائح والظفرة ودبا لعدم توفر البيانات.



وفي تفاصيل توزيع دقائق المشاركة، تصدر الوحدة فئة المشاركة من 21 إلى 24 دقيقة بنسبة 38.3 %، يليه الجزيرة 35.8 %، ثم شباب الأهلي 35 %، والعين 33.9 %، والوصل 28.8 %، والنصر 28.4 %، وعجمان 27.1 %، والشارقة 26.6 %، وبني ياس 25.9 %، وكلباء 23.1 %، وخورفكان 21.5 %.



أما في فئة المشاركة من 25 إلى 28 دقيقة، فجاء بني ياس في الصدارة بنسبة 34.4 %، يليه خورفكان 32.6 %، ثم الشارقة 32.2 %، والوصل 25 %، وعجمان 24.7 %، والعين 19.7 %، والنصر 19.4 %، والوحدة 18.3 %، وكلباء 17.5 %، وشباب الأهلي 15.9 %، والجزيرة 10.9 %.



وفي الفئة الأعلى، الخاصة بالمشاركة لأكثر من 29 دقيقة، تصدر كلباء القائمة بنسبة 53.2 %، متقدماً على النصر 47.1 %، وعجمان 45.8 %، وخورفكان 44.5 %، والوصل 42.1 %، وشباب الأهلي 39.9 %، والوحدة 37.6 %، وبني ياس 37.5 %، بينما تساوى العين والشارقة عند 37 %، وحل الجزيرة بنسبة 34.9 %.



وعلى الصعيد العالمي، تصدر نوردشيلاند الدنماركي القائمة بنسبة 44.7 % من دقائق اللعب للاعبين تحت 21 عاماً، متفوقاً على إم إس كي جيلينا 35.3 %، وريد بول سالزبورغ 35 %.



وخارج أوروبا، برزت أندية إس سي ديفينسور 25.4 %، وفورتاليزا سي إي آي إف 24.1 %، وكاراكاس 21.5 %، كأبرز الداعمين للمواهب الشابة، أما على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى، فجاء برشلونة في الصدارة بنسبة 20.7 %، متقدماً على ستراسبورغ 18.6 %، وسندرلاند 18.5 %.



كما كشف التقرير أن نوردشيلاند هو الأكثر إشراكاً للاعبين تحت 21 عاماً على مستوى عدد اللاعبين، بعدما منح الفرصة لـ63 لاعباً، متفوقاً على فولندام 60 لاعباً، بينما جاء في أسفل القائمة كل من نابولي وتيانجين جينمنز.



وخرجت الدراسة بنتيجة أن هذه الأرقام تعكس التحول المتزايد نحو الاستثمار في المواهب الشابة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، في سباق لا يقل أهمية عن المنافسة على الألقاب.