61 ركلة جزاء في 154 مباراة بالدوري والوصل ودبا الأقل نصيباً



شهدت النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين حتى نهاية الجولة 22 احتساب 61 ركلة جزاء خلال 154 مباراة، بمتوسط يقارب 3 ركلات في الجولة، في مؤشر لافت على تراجع عدد الركلات مقارنة بالمواسم الستة الماضية.



ويتصدر خورفكان قائمة أكثر فرق بطولة الدوري حصولاً على ركلات الجزاء هذا الموسم بواقع 9 ركلات، يليه الوحدة بعدد 7 ركلات، ثم الشارقة والجزيرة بعدد 6 لكل منهما، والعين والنصر «5 ركلات»، فيما تساوت فرق شباب الأهلي وكلباء وبني ياس والظفرة برصيد «4 ركلات»، والبطائح «3 ركلات»، وعجمان ركلتين، بينما يعد الوصل ودبا الأقل بحصول كل منهما على ركلة واحدة فقط.



وفي مفارقة لافتة، يتصدر خورفكان أيضاً قائمة أكثر الفرق ارتكاباً لركلات الجزاء بعدد 10 حالات، يليه الظفرة «8»، ثم العين والشارقة وبني ياس بعدد 7 لكل منها، وعجمان «4 ركلات»، إلى جانب الوحدة ودبا وكلباء والنصر بعدد 4 لكل فريق، بينما ارتكب الوصل وشباب الأهلي ركلتين، وأخيراً البطائح والجزيرة باحتساب ركلة جزاء واحدة ضد كل فريق خلال 22 مواجهة ما يمنح دفاع الفريقين تميزاً في الابتعاد عن المخالفات داخل المنطقة الخطرة.



وتشير الأرقام إلى احتمال تسجيل هذا الموسم أقل عدد من ركلات الجزاء خلال آخر 6 مواسم، خاصة عند مقارنته بالموسم الماضي الذي شهد احتساب 79 ركلة، ما يعكس تغيراً في أسلوب اللعب أو دقة أكبر في القرارات التحكيمية بجانب جودة في الأداء الدفاعي.