الوصل يضمد جراحه بثلاثية في شباك عجمان



ضمد الوصل جراحه بفوز مهم على مضيفه عجمان 3 ــ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة مثيرة عاد عبرها «الإمبراطور» إلى نغمة الانتصارات بثلاثية تناوب على تسجيلها ميغيل بورخا «37»، وعلي صالح «74»، وهدف عكسي سجله علي الحوسني في مرماه «ق 77»، وأحرز لصاحب الأرض ليثيري سيلفا من ركلة جزاء «ق 90»، بالنتيجة رفع الوصل رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «البرتقالي»، الذي غاب عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، عند 24 نقطة، متراجعاً إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.



وخلال اللقاء، كشف الفريقان عن رغبتهما في تحقيق الفوز بدوافع مختلفة، ما أضاف الكثير من الحماس إلى أجواء المواجهة التي اتسمت بالطابع الهجومي، وأسفرت عن عدة فرص للفريقين، مع أفضلية واضحة للوصل، الذي كان الأكثر خطورة والأوفر هجوماً، حتى نجح في إحراز هدف التقدم عن طريق ميغيل بورخا في الدقيقة 37، وأسهم الهدف في رفع إيقاع المباراة، مع تحركات مكثفة من عجمان بحثاً عن هدف التعديل.



ودخل «البرتقالي» الشوط الثاني بحماس أكبر منحه أفضلية واضحة على ضيفه، وقاد عدة هجمات شكلت خطورة على مرمى الوصل الذي لعب بدفاع متماسك، وفي الوقت الذي كان فيه عجمان يسعى لإدراك التعادل، تلقى صدمة الهدف الثاني الذي أحرزه علي صالح بمجهود فردي مميز من هجمة مرتدة في الدقيقة 74، وبعد 3 دقائق فقط عزز الوصل تقدمه بهدف ثالث أحرزه على الحوسني حارس مرمى عجمان بالخطأ، وفي الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي قلص عجمان الفارق بهدف من ركلة جزاء نفذها ليثيري سيلفا انتهت عليه تفاصيل اللقاء.