الجزيرة يعمق جراح دبا بالفوز عليه في مباراة الأهداف السبعة



عمق الجزيرة من جراح دبا صاحب المركز الأخير وتمكن من تحقيق الفوز عليه بنتيجة 4-3، خلال المباراة التي شهدت إثارة كبيرة، وأقيمت ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين ليحافظ الجزيرة على مركزه الثالث بالوصول إلى النقطة 40، وتوقف رصيد دبا عند 17 نقطة بالمركز الأخير، وقبل اكتمال ثلث ساعة على بداية اللقاء وضع كارلوس فينيسيوس فريق دبا في المقدمة بالهدف الأول، ولكن رد الجزيرة جاء سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 19، برأسية متقنة من محمد ربيع لحظة خروج حارس دبا من مرماه، وبرأسية متقنة أيضاً تقدم الجزيرة بالهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق نبيل فقير؛ ليسجل الجزيرة لأول مرة منذ نوفمبر 2017 هدفين رأسيين في مباراة بدوري المحترفين منذ هدفيه أمام الإمارات، وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.



وخلال شوط المدربين وسّع الجزيرة تقدّمه بهدف ثالث سجله فينيسيوس ميلو في الدقيقة 50؛ ليصل ميلو لهدفه العاشر في 40 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، ولم تتوقف إثارة المباراة ونجح أندريجو أراوخو من تسديدة قوية في تسجيل الهدف الثاني وتقليص الفارق لدبا في الدقيقة 63، وعاد فينيسيوس ميلو لزيارة الشباك بهدف رابع للجزيرة في الدقيقة 75 من مقصية رائعة، ليزيد مهمة دبا صعوبة في العودة في دقائق المباراة الأخيرة، ولكن نجح دبا في تقليص الفارق في الدقيقة 88 بهدف ثالث سجله ميدانا بيجنا؛ لتشهد مواجهات الفريقين بدوري المحترفين لأول مرة تسجيل 7 أهداف.