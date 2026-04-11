جماهير النصر تدعو لشفاء لاعبها السابق محمد كرم



تواصل جماهير نادي النصر الدعاء للاعبها السابق محمد كرم بالشفاء، بعد تعرضه لوعكة صحية، أُدخل على أثرها المستشفى خلال الأيام الماضية.



وتداول مشجعون عبر منصات التواصل الاجتماعي رسائل دعم وصوراً للاعب، عبّروا فيها عن تضامنهم معه، مؤكدين مكانته في قلوبهم.



وقال عدد من الجماهير، إن كرم كان مثالاً للالتزام والعطاء، خلال فترة تمثيله للفريق، مشيرين إلى أن الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف «واجب إنساني قبل أن يكون رياضياً».



وينتمي محمد كرم إلى الجيل الذهبي لنادي النصر في فترة الثمانينيات أو ما يعرف بجيل «البطولات»، والذي ضم العديد من الأسماء البارزة في تاريخ العميد أمثال خالد إسماعيل، أحمد إسحاق، مبارك مال الله، صلاح جلال، عبد الكريم خماس، عبد الرحمن محمد، صالح سالم، راشد مرزوق، محمد إسحاق، سالم ربيع، ثابت سهيل، هاشم عبيد، وغيرهم من نجوم الزمن الجميل.



وأكد محمد إسحاق «حمدون»، لاعب النصر السابق، أن الحالة الصحية لمحمد كرم في تحسن مستمر، وتمنى له الشفاء العاجل حتى يعود إلى كامل عافيته في أقرب وقت، مشيداً بخصال زميله السابق، وقال، إنه من أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ العميد، وكان إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، المتوج ببطولة الدوري لموسم 1985 – 1986، وهو آخر لقب للعميد في الدوري.