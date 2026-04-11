النصر ينهي تعاقده مع مينساه بالتراضي وينفي أي التزامات مالية



أنهى نادي النصر تعاقده مع لاعب الوسط الغاني برنارد مينساه بالتراضي، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول في شركة كرة القدم بالنادي، نافياً صحة أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى استمرار التزامات مالية تجاه اللاعب بعد رحيله.



وأوضح المصدر أن الاتفاق على إنهاء العقد تم قبل مغادرة مينساه دبي، مؤكداً أن النادي لا يترتب عليه دفع أي رواتب لاحقة للاعب عقب فسخ التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وكان النصر قد قرر إنهاء عقد مينساه لإفساح المجال أمام التعاقد مع المدافع النرويجي ماريوس هويبراتين، بهدف تعزيز الخط الخلفي بعد الإصابة التي تعرض لها المدافع غوستافو أليكس، والتي أنهت موسمه مبكراً.



وانضم مينساه إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري، وشارك في 14 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً قبل إنهاء عقده.