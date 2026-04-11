كاكو: الجماعية سر تألق العين أمام شباب الأهلي



أكد اليخاندرو كاكو لاعب العين، أن الفريق بحاجة إلى التقاط الأنفاس بعد فوزه على ضيفه شباب الأهلي 3-2، ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أهمية قضاء بعض الوقت مع العائلة قبل العودة مجدداً للتحضيرات، مازحاً بالقول: «محمد المأمون مطالب بإقامة حفلة شواء للفريق بعد هذا الجهد».



وشدد على أن الفريق سيعود أكثر قوة في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب الحسم، موضحاً: «نحن قريبون جداً من تحقيق اللقب، وقطعنا خطوة مهمة، وقدمنا أقصى ما لدينا، ولكن علينا الاستمرار بنفس الروح في المباريات الأربع المتبقية».



وأضاف: إن المواجهات المقبلة لن تكون سهلة، بدءاً من لقاء البطائح، ثم بقية المباريات الحاسمة، مؤكداً أن التركيز الكامل سيكون العامل الأهم في هذه المرحلة.



وعن مستقبله مع العين، عبر كاكو عن رغبته في الاستمرار مع الفريق لسنوات مقبلة، قائلاً: «أتمنى البقاء هنا لفترة أطول، لكن تركيزي الآن منصب على تقديم كل ما لدي في المباريات الأربع المقبلة، إضافة إلى نهائيين بانتظارنا في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأريد أن أحقق كل شيء مع العين».



كما استعاد ذكرياته مع الفريق، مشيراً إلى التتويج بدوري أبطال آسيا، معرباً عن أمله في إضافة لقب الدوري هذا الموسم، إذا ما توافرت الظروف المناسبة.



وفي ختام حديثه، اختار كاكو نجم المباراة، مشيراً إلى أن حسين رحيمي، يستحق اللقب لأنه سجل الهدف الثالث والفوز للعين، ولكن عاد وأكد أن الأداء الجماعي كان مميزاً، بقوله: «الفريق بأكمله كان رائعاً، ولكن حسين رحيمي يستحق الإشادة، لقد سجل هدفاً مذهلاً».