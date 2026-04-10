فلاديمير: التركيز طريق العين نحو التتويج بالدوري



أكد فلاديمير إيفيتش مدرب العين، أن التواجد في صدارة دوري أدنوك للمحترفين، يعكس واقع الفريق الحالي، مشيراً إلى رضاه عن الأداء العام رغم بعض التحديات التكتيكية التي ظهرت خلال المباراة، والتي يعمل الجهاز الفني على معالجتها في المرحلة المقبلة.



وأوضح أن المواجهة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 22، كانت مثيرة وشهدت ندية كبيرة، مضيفاً: «يمكنني كمدرب أن أكون راضياً عن الطريقة التي لعب بها فريقي، وعن نقاط الفوز التي حصدناها، رغم وجود بعض الأخطاء التي سنسعى لتصحيحها».



وشدد على أهمية المرحلة المقبلة، في ظل تبقي أربع مباريات فقط و12 نقطة متاحة، مؤكداً أن التركيز الكامل سيكون مفتاح تحقيق الهدف، قائلاً: «علينا أن نستريح ونتعافى جيداً، ثم نعود بأقصى درجات التركيز، لأن الفريق يدرك جيداً قيمة اللقب، وكم مضى من الوقت منذ آخر تتويج بالدوري».



وأضاف أن العمل داخل الفريق يتم وفق مبدأ التعامل مع كل مباراة على حدة، دون النظر بعيداً، من أجل الحفاظ على الاستقرار الذهني والفني حتى نهاية الموسم.



وأبدى المدرب تحفظه على بعض القرارات التحكيمية، دون توجيه انتقادات مباشرة رغم الفوز على شباب الأهلي 3-2، موضحاً أن فريقه تعرض لإلغاء هدف دون سبب واضح اليوم، كما سبق وألغيت للعين أهدافاً في أكثر من مناسبة هذا الموسم، قائلاً: «لا أريد أن أحمل أحداً المسؤولية، وأحترم الجميع، لكننا نحتاج إلى العدالة فقط».



وحرص المدرب على توجيه الشكر للاعبين، مؤكداً أنهم العنصر الأهم في أي نجاح، وقال: «اللاعبون هم الأساس، ومن دونهم لا يمكن تحقيق أي شيء، وهذا العمل جماعي، والإنجاز يحسب للجميع، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير».



كما أثنى على دعم الجماهير، معتبراً أنه يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل والتركيز، مختتماً بقوله: «نقاتل معاً من أجل هدف واحد، وسنواصل الطريق حتى النهاية».