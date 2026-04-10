باولو سوزا: شباب الأهلي لا يزال منافساً على درع الدوري حسابياً



أكد البرتغالي باولو سيزار مدرب شباب الأهلي، رضاه عن أداء فريقه رغم صعوبة المواجهة والخسارة أمام العين 2-3 ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه سعيد بالمشاركة في مباراة قوية ومتكافئة بين فريقين كبيرين قدما مستوى فنياً مميزاً.



وأوضح أن اللقاء شهد تنافساً عالياً وتوازناً واضحاً بين الطرفين، حيث سنحت فرص حاسمة لكلا الفريقين، إلا أن التفاصيل الصغيرة لعبت دوراً مؤثراً في تحديد النتيجة، لافتاً إلى أن فريقه كان قريباً من التقدم في بعض الفترات، لكن تألق حارس العين خالد عيسى، ونجاحه في التصدي لفرص محققة حال دون ذلك.



وأضاف أن شباب الأهلي أظهر قدرة كبيرة على المنافسة خارج أرضه أمام فريق قوي، مؤكداً أن مثل هذه المباريات تحسم بجزئيات دقيقة، سواء في استغلال الفرص أو في التركيز الدفاعي خلال اللحظات الحاسمة.



وعن تأثير نتيجة المباراة على سباق اللقب، شدد المدرب على تمسكه برأيه بأن المواجهة لا تحسم الدوري، في ظل تبقي أربع جولات مهمة قادرة على تغيير مسار المنافسة، مشدداً على أن شباب الأهلي ما يزال حسابياً في صلب المنافسة على درع الدوري.



وأشار إلى أن الفريق قدم أداءً متوازناً هجومياً ودفاعياً، لكن غياب الفاعلية في بعض الفرص، إلى جانب جودة المنافس، كانا من أبرز أسباب عدم تحقيق نتيجة أفضل، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل والتركيز في المرحلة المقبلة.



واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء والحفاظ على الروح التنافسية، من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة.



