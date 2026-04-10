الغواتيمالي إسكوبار يدير قمة العين وشباب الأهلي



يقود طاقم تحكيم دولي من غواتيمالا، قمة العين وضيفه شباب الأهلي، مساء اليوم، على إستاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب.



ويتولى إدارة اللقاء حكم الساحة ماريو إسكوبار، بمساعدة لويس فينتورا كحكم مساعد أول، وهومبرتو بانجوج كحكم مساعد ثانٍ، فيما يتواجد المونتينيغري نيكولا دابانوفيتش حكماً رابعاً.



وعلى صعيد تقنية الفيديو، يقود الطاقم التشيلي رودريغو كارفاخال حكماً لتقنية الفيديو، ويعاونه السلوفيني سمير ساغركوفيتش، في إطار طاقم تحكيمي متكامل لإدارة واحدة من أبرز قمم الموسم.



وسبق أن شارك ماريو إسكوبار، في إدارة مباريات بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر، حيث أدار مباراتي قطر مع سوريا، والمغرب مع السعودية.