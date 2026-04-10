عجمان والوصل.. مواجهة تضميد الجراح بنقاط الفوز



يلتقي عجمان وضيفه الوصل عند الثامنة والنصف مساء السبت على ملعب استاد راشد بن سعيد، في ختام مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تضميد الجراح التي يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط مع اقتراب قطار الدوري من محطة النهاية.



ويمتلك «البرتقالي» 24 نقطة في رصيده بوسط الترتيب، ويدخل لقاء اليوم في كامل الجاهزية، مع إصرار كبير على استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الأربع الماضية، بعد أن تعرض لثلاث هزائم مقابل تعادل واحد، ما أوقف مسيرة تقدمه في جدول الترتيب، عقب فترة إيجابية حقق خلالها 3 انتصارات متتالية، عاد بعدها مجدداً إلى نزيف النقاط.



في المقابل، يسعى الوصل إلى مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمام مضيفه الشارقة 1 ـ 2، في نتيجة أهدرت على الفريق 3 نقاط غالية، وشكلت مفاجأة كبيرة وصدمة وسط جماهير النادي قياساً بأفضلية «الإمبراطور» في جدول الترتيب والذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 33 نقطة.



ومن المنتظر أن يشهد اللقاء بعض التعديلات الفنية من جانب روي فيتوريا مدرب الوصل، في محاولة لتصحيح مسار الفريق بهدف العودة إلى سكة الانتصارات، في مواجهة تمثل بروفة أخيرة قبل اللقاء المرتقب أمام النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 يوم 19 أبريل الجاري، ما يضاعف من دوافعه لتحقيق الفوز.