ثنائي الشارقة خالد الظنحاني وعادل الحوسني «سمن على عسل»



أكد خالد الظنحاني لاعب الشارقة أن علاقته مع زميله عادل الحوسني حارس المرمى قوية وبها الكثير من الود والتقدير وأنها «سمن على عسل»، وذلك من خلال نشر صورة الحارس المخضرم صاحب الإنجازات والمسيرة الحافلة في ملاعب الإمارات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات».



وجاء ذلك في أعقاب النقاش الذي دار بين الثنائي خلال مباراة الشارقة أمام الوصل في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي بدا في لحظات وكأنه نقاش حاد داخل أرضية الملعب، قبل أن يتضح أنه جزء طبيعي من أجواء المنافسة والحماس أثناء سير اللقاء.



وبادر الظنحاني إلى إغلاق الباب أمام أي شائعات أو تأويلات قد تفهم بشكل خاطئ، حيث نشر صورة عادل الحوسني مرفقة بإيموجي «القلب»، في رسالة واضحة تؤكد احترامه وتقديره لزميله المخضرم، وأن ما حدث داخل الملعب لا ينعكس سلباً على العلاقة بينهما.



ويؤكد هذا الموقف أن العلاقة بين الظنحاني والحوسني تظل قوية ومتماسكة، وأن ما حدث لم يكن سوى لحظة عابرة سرعان ما انتهت داخل أرضية الملعب بعيداً عن المواقف الشخصية، لتبقى الثقة والاحترام هما العنوان الأبرز بين لاعبي الفريق الواحد.