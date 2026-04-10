موسى عباس: قمة العين وشباب الأهلي «معركة أفكار»



شدد الدكتور موسى عباس الباحث الأكاديمي والمحلل الرياضي، على أن مواجهة العين وضيفه شباب الأهلي مساء اليوم، ضمن الجولة 22، تحمل كل ملامح الصراع الحقيقي على لقب دوري أدنوك للمحترفين، واصفاً إياها بأنها مباراة «متكافئة بنسبة 50 ـ 50»، في ظل ما يمتلكه الفريقان من عناصر قوة متقاربة على المستويين الفني والتكتيكي.



وأكد أن العين يتميز بمنظومة تكتيكية مستقرة وواضحة، بفضل أسلوب لعب متدرج يعتمد على التحول بين الدفاع بخمسة لاعبين والهجوم المنظم، وهو نهج عمل عليه المدرب لسنوات.



كما أشار إلى تنوع مصادر الخطورة في صفوف «الزعيم»، موضحاً أن الفريق لم يعد يعتمد على لاعب واحد فقط، بل يمتلك عدة حلول هجومية، مع تألق لابا كودجو وتسجيل هدفه الـ20 في الجولة الماضية، إلى جانب وجود بدائل مؤثرة مثل حسين رحيمي.



وفي المقابل، شدد على أن شباب الأهلي لا يقل قوة، خاصة من الناحية الفردية، حيث يضم لاعبين أصحاب مهارات عالية قادرين على تغيير مجريات المباراة في أي لحظة، مثل بالا ويوري سيزار وكارتابيا، ما يمنح «الفرسان» أفضلية في الحسم الفردي داخل الثلث الأخير.



وأوضح أن المواجهة لن تكون مجرد صراع لاعبين، بل معركة أفكار بين المدربين، وقد تحسم بتفاصيل صغيرة مثل التشكيل الأساسي، أسلوب الضغط، أو حتى التغييرات أثناء اللقاء.



وأضاف الدكتور موسى أن كلا الفريقين سيدخل المباراة بهدف الفوز دون الاكتفاء بالتعادل، مع أفضلية نسبية للعين الذي قد يخدمه التعادل بحكم موقعه في الصدارة، بينما لا يملك شباب الأهلي خياراً سوى الانتصار.



وأشار إلى أهمية التحضير النفسي، متوقعاً دوراً كبيراً لإدارتي الناديين في تهيئة اللاعبين لمباراة بهذا الحجم، وسط حضور جماهيري مرتقب سيملأ مدرجات استاد هزاع بن زايد، في واحدة من أبرز قمم الموسم.



كما لفت إلى قدرة الفريقين على التسجيل في الدقائق الحاسمة، خاصة بعد الدقيقة 80، وهو ما يعكس شخصية تنافسية عالية، مستشهداً بقدرة العين على العودة في عدة مباريات هذا الموسم بعد التأخر.



وعن سيناريو المباراة، استبعد التعادل السلبي، مرجحاً أن تشهد أهدافاً، سواء انتهت بفوز أحد الطرفين أو تعادل إيجابي، مؤكداً أن الفوز في هذه القمة قد لا يحسم اللقب رسمياً، لكنه سيمنح صاحبه دفعة قوية جداً ويقربه بشكل كبير من التتويج، خصوصاً في ظل فارق النقاط المحتمل واتجاه جدول المباريات المتبقية.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحسم سيذهب للفريق الذي ينجح في قراءة المباراة بشكل أفضل، سواء عبر اختيار التشكيلة المثالية أو التعامل الذكي مع مجرياتها، في مواجهة ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.