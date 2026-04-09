على ملعب استاد هزاع بن زايد.. العين وشباب الأهلي.. بين تحصين اللا هزيمة وطموح خطف الصدارة



تتجه بوصلة الإثارة في الثامنة والنصف من مساء الجمعة نحو «التحفة المعمارية» بدار الزين، حيث يحتضن استاد هزاع بن زايد قمة كروية «نارية» تجمع بين العين المتصدر (53 نقطة) وملاحقه المباشر شباب الأهلي (52 نقطة) في مباراة ربما ستحدد بنسبة كبيرة صاحب الكفة الأرجح في صراع الدرع، ومن سينتظر «هدايا» الجولات الأربع الأخيرة.



يدخل العين المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم هذا الموسم، (16 فوزاً و5 تعادلات) وهو التحدي الأكبر الذي يواجهه مدرب شباب الأهلي (16 فوزاً و4 تعادلات، وخسارة واحدة) إذ يدرك الفرسان أن الفوز في المباراة يعني انتزاع الصدارة والذهاب لمواجهة التحديات المقبلة بما في ذلك مباراة النصر في الجولة 24 بمعنويات عالية، بينما يطمح العين لتحصين سجله خالياً من الخسارة وتعزيز صدارته قبل الاصطدام بالشارقة في الجولة نفسها، وقد اختتم الفريقان تحضيراتهما بحصة تدريبية أخيرة وقف خلالها مدرباهما على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً قبل أن يضع كل منهما لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.



ولا تقتصر قيمة المواجهة غداً على النقاط الثلاث فحسب، بل تمتد لتشمل صراعاً تاريخياً وإحصائياً يعكس حجم التنافس بين القطبين، إذ تشير لغة الأرقام إلى تفوق واضح للعين في خلال 33 مواجهة جمعت بينهما إذ حقق 14 انتصاراً مقابل 10 لشباب الأهلي بينما حضر التعادل في 9 مناسبات.



معارك تكتيكية تحتدم في الدفاع والوسط



تضع هذه القمة أعباءً ثقيلة على عاتق الخطوط الدفاعية للفريقين، إذ يواجه دفاع «الفرسان» بقيادة بوجدان بلانيتش، ورينان فيكتور، وكوان سانتوس، اختباراً هو الأصعب أمام القوة الهجومية الضاربة للعين بقيادة الثنائي سفيان رحيمي، ولابا كودجو، وفي المقابل، يتحتم على دفاع «الزعيم» بقيادة رامي ربيعة ويحيي بن خالق، إيجاد الصيغة المناسبة لاحتواء التهديد المستمر الذي يشكله هجوم شباب الأهلي ببراعة سردار أزمون وبالا.



وفي الوسط ينتظر أن تشهد منطقة العمليات معركة خاصة، حيث يراهن مدرب العين على التوازن والابتكار بوجود ماتياس بلاسيوس، الذي قدم مستويات لافتة هذا الموسم، بجانب «المهندس» أليخاندرو كاكو، ولاعب الارتكاز المتألق عبد الكريم تراوري، وفي الضفة الأخرى، ورغم غياب سعيد عزت الله المؤثر، إلا أن وسط شباب الأهلي يظل قوة هائلة لا يستهان بها، مراهناً على قدرة الثنائي فيديريكو كارتابيا وبرونو في صناعة الفارق والتحكم في إيقاع اللعب، ما يجعل من صراع «الوسط» المحرك الرئيسي لدفة المباراة.





استقرار



وتسود أجواء معسكر الفريق البنفسجي حالة من الاستقرار الفني والمعنويات العالية بعد أن تابع الفريق نتائجه الإيجابية بفوزه في الجولة الماضية على ضيفه عجمان بهدفين نظيفين، وتبع ذلك قرار الإدارة بتجديد عقد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش لعامين إضافيين، وفي المؤتمر الصحفي التقديمي، أكد إيفيتش أن فريقه عمل بجد طوال 8 أشهر للوصول لهذه اللحظة، موضحاً أنهم في مرحلة النهائيات، ويدخلون المباراة بالعقلية نفسها، حيث سيكون الهدف هو الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز الصدارة.



رسالة فنية



بعيداً عن صراع النقاط، تمثل هذه المباراة واجهة مشرفة لدوري أدنوك للمحترفين، ورسالة فنية قوية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط بأن دورينا بخير، فالحضور الجماهيري المتوقع، والتغطية الإعلامية الواسعة، والمستوى الفني المرتفع المتوقع من الجانبين، كلها عوامل تؤكد أن الجمهور موعود بسهرة كروية تليق بسمعة الكرة الإماراتية.

بطاقة المباراة

الجولة: 22

الملعب: استاد هزاع بن زايد (العين).

الزمان: الجمعة 10 أبريل 2026.

التوقيت: 20:30 بتوقيت الإمارات.