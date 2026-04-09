وداع الزعابي يؤكد رحيل السناني عن الوصل



ودع طحنون الزعابي، لاعب وسط الوصل، زميله خالد السناني حارس المرمى، متمنياً له التوفيق في مشواره الكروي المقبل، في خطوة تشير إلى نهاية علاقة السناني بشكل نهائي مع «الإمبراطور»، رغم عدم صدور إعلان رسمي من الطرفين، اللاعب أو النادي.



وكانت شركة كرة القدم بنادي الوصل قد أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، إيقاف خالد السناني عن مزاولة نشاطه مع الفريق إلى حين إشعار آخر، إلى جانب زميله المدافع سفيان بوفتيني، وذلك لحين استكمال الإجراءات الداخلية، وفقاً للوائح المعمول بها.



ويبدو أن الزعابي سبق الجميع في وداع زميله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، والذي قال عبره: شكراً لك أخوي خالد السناني على السنين التي قدمتها مع نادي الوصل، والله يوفقك وين ما كنت.



وانضم السناني إلى كشوفات «الإمبراطور» قادماً من الظفرة منتصف عام 2022، ونجح في حجز مقعد أساسي ضمن تشكيلة الفريق، ليصبح أحد العناصر المؤثرة، التي أسهمت في تتويج الوصل بثنائية الدوري والكأس موسم 2023-2024، كما حصد جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في الموسم، من قبل رابطة دوري المحترفين.