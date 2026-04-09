خليفة باروت: مباراة العين وشباب الأهلي دفعة معنوية وليست حاسمة للقب



أدلى خليفة باروت، مشرف فريق نادي الإمارات السابق والمحلل الفني الحالي، بقراءة فنية معمقة حول المواجهة المرتقبة التي تجمع العين بضيفه شباب الأهلي غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن المباراة رغم ثقلها الفني والجماهيري، إلا أنها لن تضع كلمة الفصل النهائية في تحديد هوية بطل الدوري.



حسابات النقاط وحظوظ الـ 50%



وأوضح باروت أن صراع الدرع سيظل قائماً ومفتوحاً على كل الاحتمالات بغض النظر عن نتيجة «موقعة الجمعة»، مشيراً إلى أن بقاء أربع جولات كاملة بعد هذه المباراة يعني أن هناك 12 نقطة في الملعب. وقال: الحظوظ ستظل قائمة بنسبة 50% لكل فريق، فالمرحلة المقبلة تتضمن مواجهات معقدة مع أندية تصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين، وأخرى تطمح لتحسين مراكزها والتقدم في جدول الترتيب، ما يجعل التعثر وارداً لأي منهما.



شخصية البطل



وعرج باروت في حديثه على شخصية العين التاريخية، وكشف عن رؤيته السابقة التي خالفت الكثير من التوقعات، وقال: في الوقت الذي استبعد فيه البعض العين من دائرة الترشيح قياساً بمستواه في الموسم الماضي أو حجم الانتدابات، كنت أؤكد دائماً أن اسم العين وحده كفيل بجعله منافساً شرساً، والتاريخ يثبت أن العين إذا تربع على القمة، فإنه نادراً ما يتنازل عنها أو يفرط في صدارته.



لوحة كروية



ووصف المحلل الفني المواجهة بأنها ستكون «لوحة كروية» يتمتع بها الجمهور الإماراتي، نظراً لامتلاك الفريقين أدوات فنية متكاملة، وأضاف: نحن أمام مواجهة تجمع بين القوة الدفاعية المنظمة، وخطوط الوسط الفاعلة، والقدرات الهجومية الضاربة في كلا الجانبين، ما يجعل الكفة متساوية فنياً إلى حد كبير.



الحافز المعنوي لمن يقتنص القمة



واختتم باروت تصريحاته بالإشارة إلى أن التأثير الأكبر لنتيجة المباراة سيكون نفسياً، حيث ستمنح الفائز دفعة معنوية هائلة وإيماناً مطلقاً بأحقية المركز الذي سيحتله، ما يجعله يقاتل بشراسة في المحطات الأربع المتبقية لضمان عدم التنازل عن موقعه في صدارة المشهد الكروي.