عنتر مرزوق: التفاصيل الصغيرة تحسم قمة العين وشباب الأهلي



أكد عنتر مرزوق مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي، أن مواجهة «الفرسان» ومستضيفه العين ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، تمثل محطة مفصلية في سباق اللقب، ولكنها لا تعني الحسم النهائي في ظل تبقي أربع جولات كاملة بعدها، ويمكن من خلالها تغيير ملامح المنافسة.



وأشار إلى أن فارق النقطة الواحدة بين الفريقين لا يعد حاسماً في عالم كرة القدم، خصوصاً في هذه المرحلة من الموسم، موضحاً أن الفائز سيقطع شوطاً كبيراً نحو التتويج، ولكنه لن يحسم اللقب رسمياً، نظراً لإمكانية حدوث مفاجآت في الجولات المتبقية.



وأوضح أن المباراة ستكون تكتيكية بالدرجة الأولى، وستحسم عبر الجزئيات الصغيرة، مثل استغلال الفرص والأخطاء الفردية، متوقعاً أن يكون الفريق الأكثر هدوءاً وتركيزاً هو الأقرب لتحقيق الفوز.



وعلى الصعيد الفني، لفت إلى أن قوة شباب الأهلي تكمن في صلابته الدفاعية، حيث استقبل عدداً محدوداً من الأهداف، مشيراً إلى أن نصفها تقريباً جاء من ركلات جزاء، وهو ما يعكس قوة المنظومة الدفاعية للفريق.



وفي المقابل، يرى أن العين يتميز أكثر في خط الوسط والقدرة الهجومية، رغم استقباله عدداً أكبر من الأهداف، ما يكشف عن تباين في نقاط القوة بين الفريقين.



وأكد أن هذه الفوارق قد تتلاشى في مباراة من هذا الحجم، خصوصاً مع امتلاك الفريقين عناصر خبرة قادرة على حسم المواجهة في أي لحظة، ما يجعل التوقعات مفتوحة على كل الاحتمالات.

وعن أفضلية الأرض والجمهور، أوضح أن استاد هزاع بن زايد سيمنح العين دعماً جماهيرياً كبيراً، نظراً للقاعدة الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها، متوقعاً حضوراً كثيفاً قد يشكل ضغطاً إضافياً على المنافس.



كما أشار إلى أن المواجهات الأخيرة بين الفريقين شهدت تفوقاً ملحوظاً لشباب الأهلي على ملعب العين في المواسم الماضية، في حين اعتاد العين تحقيق نتائج إيجابية عندما يلعب خارج أرضه أمام منافسه، ما يضيف بعداً تاريخياً مثيراً لهذه القمة.



واختتم بالتأكيد على أن المباراة تمثل مفتاح الدوري، وأن الفريق الذي سينجح في فرض أسلوبه واستغلال الفرص سيكون الأقرب لحسمها، في مواجهة تبدو متكافئة إلى حد بعيد بين طرفين يعيشان أفضل فتراتهما هذا الموسم.