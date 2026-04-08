الأرجنتيني بوبلتيني ينتفض بعد 1000 دقيقة لعب مع الشارقة



انتفض الأرجنتيني جيرونيمو بوبلتيني، لاعب وسط الشارقة، وقدم أفضل مستوياته في الموسم الحالي، خلال مواجهة الوصل ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي قاد فيها فريقه لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-1، في مباراة كان فيها اللاعب الأبرز والأكثر تأثيراً.



وجاء هذا التألق بعد فترة طويلة من التراجع الفني خلال المباريات التي شارك فيها بقميص ناديه دون أن يظهر بالصورة التي انتظرها منه جمهور الشارقة منذ انضمامه إلى الكشوف بطموحات كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر، ومنذ انطلاق الموسم، شارك بوبلتيني في 16 مباراة بالدوري، بواقع 1011 دقيقة لعب، منها 13 مباراة أساسياً و3 مباريات بديلاً، دون أن ينجح في استعادة مستواه أو يحقق الهدف من التعاقد معه.



وشكلت مواجهة فريقه السابق «الإمبراطور» نقطة التحول، والتي ظهر خلالها بحماس كبير وروح قتالية عالية عكست رغبته في إثبات قدراته والرد عملياً على الفريق الذي تخلى عنه، مؤكداً أنه لا يزال قادراً على تقديم الإضافة وصناعة الفارق بعد أن كان مفتاح الفوز الأول من خلال التحركات الإيجابية في وسط الملعب دفاعاً وهجوماً.



ويأمل جمهور الشارقة أن يكون الأداء الذي قدمه بداية مرحلة جديدة من التألق، وخاصة في ظل الحاجة إلى استمرار عطائه خلال الجولات الخمس المتبقية من الموسم، والتي تمثل فرصة حاسمة أمامه لتعزيز حظوظه في الاستمرار ضمن صفوف الفريق.



ويملك لاعب الوسط الأرجنتيني، دوافع إضافية للظهور بشكل مميز، بعد أن سبق له الإسهام في تتويج الوصل بثنائية الدوري والكأس قبل ثلاثة مواسم، تتمثل في رغبته العائلية في مواصلة الاستقرار بأرض الإمارات، وهو ما قد يدفعه لبذل المزيد من الجهد لإثبات أحقيته بفرصة جديدة مع الشارقة في الموسم المقبل مع الرد على كل من شكك في قدراته وأكد عدم قدرته على مواصلة العطاء.