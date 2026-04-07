ثامر محمد: قمة العين وشباب الأهلي ليست مباراة تتويج



أكد ثامر محمد، لاعب شباب الأهلي السابق، أنه رغم أهمية القمة المرتقبة بين شباب الأهلي والعين، الجمعة المقبل، ضمن الجولة 22، إلا أنه لا يعتبرها مباراة تتويج حاسمة، في ظل تبقي جولات عدة على نهاية الموسم، مشيراً إلى أن الطريق نحو درع الدوري لا يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات.



وأوضح أن الفريقين، رغم صدارتهما المشهد، سيواجهان في الجولات المقبلة منافسين يصارعون من أجل البقاء، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاجآت غير متوقعة، خصوصاً أن تلك الفرق تلعب بدوافع قوية لحصد النقاط.



وأشار ثامر، الذي سبق ولعب أيضاً في صفوف أندية الجزيرة والشعب وبني ياس والوصل وكلباء، إلى أن ما يميز قمة هذا الموسم هو التقارب الشديد في النقاط بين الفريقين، وهو ما أعاد لها بريقها التقليدي وزاد من حدة التنافس، مؤكداً أن مثل هذه المواجهات لطالما كانت قوية، لكن ظروف هذا الموسم منحتها طابعاً أكثر إثارة.



وأضاف أن الفريقين يمتلكان عناصر قوية وإمكانات كبيرة، ما يجعل نتيجة المباراة مفتوحة على كل السيناريوهات، ويصعب من مهمة التنبؤ بهوية الفائز، واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحسم لن يكون في هذه القمة فقط، بل في قدرة كل فريق على الحفاظ على مستواه، وتجنب التعثر في الجولات المتبقية، حيث قد تحسم البطولة في اللحظات الأخيرة من الموسم.