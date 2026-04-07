الحاي جمعة: قمة العين وشباب الأهلي لن تحسم اللقب



أكد النجم والمدرب السابق لفريق الوحدة والمحلل الفني الحالي، الحاي جمعة، أن مواجهة القمة المرتقبة بين العين وشباب الأهلي، والمقرر إقامتها على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ستمثل اختباراً حقيقياً للقدرات التكتيكية والانضباط الذهني للفريقين، مستبعداً في الوقت ذاته أن تكون النتيجة النهائية لهذه المباراة هي كلمة الفصل في حسم صراع الدرع لهذا الموسم.



تعادلية



وأوضح جمعة أن المباراة حسب وجهة نظره ستغلب عليها صبغة تكتيكية عالية، حيث يسعى كل طرف لفرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب، متوقعاً أن تنتهي المباراة بالتعادل نظراً لتقارب المستويات والحرص الشديد من الجانبين، وقال: المباريات الكبرى بين العين وشباب الأهلي دائماً ما تحمل تفاصيل فنية معقدة، وأعتقد أن الانضباط سيكون السمة الغالبة على الأداء في هذه المواجهة.



صراع اللقب والجولات الحاسمة



وفي تحليله لمسار المنافسة على البطولة، استبعد جمعة أن تتحدد هوية البطل بناءً على نتيجة هذه المباراة فحسب، بل ستظل معلقة بانتظار ما ستسفر عنه الجولات الأربع المتبقية عقب هذه المباراة، وأشار إلى أن قوة الفرق التي سيواجهها المتنافسان في الأمتار الأخيرة هي من ستحدد ملامح البطل، مؤكداً أن الدوري الإماراتي سينتظر صافرة النهاية في آخر مباراة ليعلن عن بطله.



حسابات الفوز والفرص



وعلى صعيد الحسابات الرقمية، وضع المحلل الفني تصوراً لسيناريوهات النتيجة وتأثيرها على حظوظ الفريقين، موضحاً أنه في حال فوز العين فستكون له الأفضلية التي تمكنه من الاقتراب أكثر من التتويج باللقب، أما في حال فوز شباب الأهلي فسترتفع أسهمه في معانقة اللقب لتصل إلى نسبة تتراوح بين 60% إلى 70%.



نقاط القوة وتأثير الحراسة



وعن الجوانب الفنية الميدانية، حلل جمعة مراكز الثقل في الفريقين، مشيراً إلى أن قوة العين وشباب الأهلي تتركز بشكل واضح في خطي الوسط والهجوم. غير أنه أشار إلى عنصر الفارق الذي قد يرجح كفة صاحب الأرض، وهو خالد عيسى حارس المرمى المتميز في صفوف العين، مؤكداً أن وجود حارس بهذا المستوى يمثل صمام أمان قادراً على قيادة فريقه للنجاح وتجاوز أصعب اللحظات في أي مباراة مصيرية.