قبل مواجهتهما المرتقبة.. مباريات وأسماء حسمت الصراع التاريخي بين «الزعيم» و«الفرسان»



يترقب الشارع الرياضي المواجهة النارية، حيث تتجدد فصول الصراع التاريخي بين العين وشباب الأهلي في قمة استثنائية لحساب الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين. ولا تكتفي مواجهة الكلاسيكو بكونها الأبرز جماهيرياً، إذ إنها ظلت تمثل في أغلب الأحيان المنعطف الأخطر ومفترق الطرق نحو منصات التتويج.



وعلى مدار سنوات حفلت لقاءات القطبين بمحطات إقصائية ونهائيات حبست الأنفاس، ورجحت كفتها أسماء ظلت حاضرة إلى اليوم في سجلات الكرة الإماراتية، وبينما يدخل الفريقان الموقعة المرتقبة بشعار لا بديل عن الفوز، نستعرض في هذا التقرير أبرز المحطات الحاسمة التي اصطدم فيها الفريقان وجهاً لوجه في مباريات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين.

كأس رابطة المحترفين.. 2021-

2022

في واحدة من أجمل النهائيات، توج العين بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب شباب الأهلي على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد سيناريو دراماتيكي انتهى بالتعادل 2-2 ليحسم الزعيم اللقب بركلات الترجيح (5-4) ويعود لمنصة التتويج بلقب هذه المسابقة بعد غياب استمر نحو 13 عاماً بعد لقبه الأول موسم 2008-2009.



كأس السوبر الإماراتي



نجح شباب الأهلي في انتزاع اللقب مرتين متتاليتين على حساب العين عندما فاز عليه بركلات الترجيح 3-2 على ملعب استاد محمد بن زايد، في موسم 2013-2014 وعاد في موسم 2014- 2015 ليؤكد تفوقه على الفريق البنفسجي بالفوز عليه بهدف نظيف سجله سالمين قبل أربع دقائق فقط من انتهاء تلك المباراة.



المواجهات الإقصائية



اكتسبت موجهات الفريقين في المباريات الإقصائية في البطولات الداخلية والآسيوية أهمية كبيرة وكانت بمثابة نهائي مبكر، وشهدت مباريات كأس رئيس الدولة بينهما تفوقاً لافتاً للعين في الأعوام الأخيرة، ففي نصف نهائي 2017-2018 حقق الفريق البنفسجي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالأدوار الإقصائية، بفوزه على نظيره شباب الأهلي 6-0 في ليلة تاريخية شهدت تألقاً جماعياً للاعبي الفريق البنفسجي، وفي موسم 2022-2023 فرض العين كلمته على شباب الأهلي بالدور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بالفوز 2-0، ليخرج شباب الأهلي مبكراً من المنافسة في مباراة تكتيكية من الطراز الرفيع.



الصدام القاري بدوري أبطال آسيا 2015



لم يقتصر الصراع بين الفريقين الكبيرين على الحدود المحلية، بل انتقل إلى القارة الصفراء ففي دور الستة عشر عام 2015، وبعد تعادل سلبي ذهاباً في دبي، شهد ملعب العين موقعة الـ3-3 الشهيرة ورغم تقدم العين، استطاع شباب الأهلي انتزاع تعادل ثمين أهله لربع النهائي بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، وهي المواجهة التي مهدت طريق الفرسان للوصول إلى نهائي القارة في ذلك العام.



نجوم حسموا المواعيد الكبرى



تحتفظ ذاكرة مواجهات الفريقين التي غالباً ما تكون حاسمة وتعتبر بطولة بالنسبة للفائز بأسماء نجوم امتلكوا كاريزما الحسم في الأوقات الحرجة، مثل المهاجم الدولي السابق أحمد خليل من شباب الأهلي والذي قلب الطاولة على العين في آسيا 2015 بتسجيله هدفين حاسمين، وحالياً المهاجم سردار آزمون المنضم حديثاً لصناع الفارق، والذي أثبت جدارته بتسجيل هدف الفوز في مواجهة الدوري الحاسمة يناير 2025.

ومن العين المهاجم الغاني الأسبق أسامواه جيان والذي كان بمثابة القوة الضاربة التي كانت دائماً ما تجد طريقها للمرمى في أصعب اللحظات الإقصائية، والمهاجم التوغولى الحالي لابا كودجو الذي مثّل الورقة الرابحة في السنوات الأخيرة، وصاحب البصمات المؤثرة في ترجيح كفة الزعيم بفضل تحركاته القاتلة.

وعموماً تبقى مواجهات العين وشباب الأهلي هي العنوان الأبرز للإثارة في الإمارات، بين زعيم يبحث دائماً عن تأكيد ريادته، وفرسان يمتلكون شخصية.