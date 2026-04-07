زكريا أحمد: مواجهة عيسى والمقبالي صراع خاص في المرحلة الحاسمة



أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، أن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين تنذر بصراع محتدم بين نخبة الحراس الدوليين على لقب الأكثر حفاظاً على الشباك النظيفة، عندما يلتقي فريقا العين وشباب الأهلي الجمعة المقبل، على استاد هزاع بن زايد، مشيراً إلى أن خالد عيسى حارس العين يمتلك في رصيده 10 مباريات بشباك نظيفة، وحمد المقبالي حارس شباب الأهلي يتصدر قائمة الأكثر محافظة على الشباك النظيفة برصيد 13 مباراة.



وأشار إلى أن الكلمة العليا في المراحل الحاسمة من الدوري ستكون لحراس المرمى، في ظل حساسية الأخطاء التي قد تكلف الفرق نتائج مؤلمة، لافتاً إلى أن الجولة 21 شهدت بالفعل عدداً من الهفوات المؤثرة التي غيّرت مجريات بعض المباريات.



وأشاد بأداء محمد سالم، حارس مرمى دبا، خلال مواجهة فريقه أمام الظفرة، واصفاً المباراة بأنها من المحطات المفصلية في صراع البقاء، مؤكداً أن سالم كان أحد أبرز نجوم اللقاء والجولة، بفضل خبرته وتألقه المستمر في حماية آمال فريقه.



وأضاف أن سالم قدم مباراة كبيرة توجها بالحفاظ على نظافة شباكه، متقاسماً هذا الإنجاز مع خالد عيسى، في حين حمّل أمجد السيد، حارس الظفرة، مسؤولية هدف الخسارة بسبب سوء تقدير في التعامل مع كرة عرضية.



وأوضح أن خالد عيسى واصل تألقه أمام عجمان، محافظاً على نظافة شباكه للمرة العاشرة هذا الموسم، مشيداً في الوقت ذاته بأداء علي الحوسني حارس عجمان، الذي قدم مستوى مميزاً رغم استقبال فريقه هدفين، مؤكداً أنه لا يتحمل مسؤوليتهما، وأن يقظته حالت دون تضاعف النتيجة.



كما أثنى على الحارس البديل للجزيرة، ستوجان نيكوفيتش، الذي تألق في غياب علي خصيف خلال مواجهة القمة أمام شباب الأهلي، ونجح في التصدي لكرات صعبة عدة، بينما انتقد زايد الحمادي، حارس الوحدة، لتسببه في هدف التعادل المتأخر أمام النصر نتيجة سوء تعامله مع كرة سهلة.



وتطرق الدكتور زكريا إلى مواجهة كلباء والبطائح، مشيراً إلى أن سلطان المنذري، حارس كلباء، تسبب في الهدف الأول الذي استقبله فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، كما أشار إلى خطأ فهد الضنحاني، حارس بني ياس، الذي أدى إلى هدف خورفكان الأول بسبب بطء ردة الفعل.



ووجه نصيحة مباشرة لمدربي حراس المرمى، داعياً إلى تكثيف العمل الفني في الجولات الحاسمة، من خلال تحليل الأخطاء الفردية ومراجعتها مع الحراس، إلى جانب التركيز على تدريبات مواقف اللعب المختلفة لتفادي تكرارها، مؤكداً أن مدرب الحراس يلعب دوراً محورياً في تجهيز الحراس للمرحلة المصيرية من الموسم.



وفي ختام تحليله الفني، استعرض العوضي أبرز الأرقام، موضحاً أن الأندية خاضت حتى الآن 147 مباراة، وأن محمد سالم يستحق لقب نجم الجولة بعد تصدره قائمة أكثر الحراس تصدياً بـ65 تصدياً، كما أشار إلى استمرار عدد من الحراس في المشاركة الكاملة دون غياب، وهم أمجد السيد مع الظفرة، وعلي الحوسني مع عجمان، وحمد المقبالي مع شباب الأهلي، وفهد الضنحاني مع بني ياس.