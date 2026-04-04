سيزار ورينان يقودان شباب الأهلي للفوز على الجزيرة واعتلاء صدارة الدوري



اعتلى شباب الأهلي صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، إثر فوزه على ضيفه الجزيرة 2-1، وافتتح يوري سيزار التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 19، وتعادل للجزيرة نبيل فقير من ركلة جزاء في الدقيقة 69.



وسجل رينان فيكتور الهدف الثاني لـ«الفرسان» في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة 21، وشهدت طرد لاعب شباب الأهلي، سعيد عزت الله في الدقيقة 89.



وفي المقابل تجمد رصيد الجزيرة عند 37 نقطة في المركز الثالث، ويترقب شباب الأهلي ما ستسفر عنه مواجهة العين وضيفه عجمان، المقررة، غداً الأحد، في ختام الجولة، آملاً في تعثر «الزعيم» من أجل الحفاظ على موقعه في القمة.



ودخل الفريقان المباراة بحذر واضح في الدقائق الأولى، قبل أن ينجح شباب الأهلي في كسر الجمود عند الدقيقة 19، عبر هجمة مرتدة سريعة، قادها سردار أزمون بتمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، ووصلت إلى يوري سيزار الذي أطلق تسديدة أرضية قوية استقرت في الشباك، معلناً تقدم أصحاب الأرض.



وكاد شباب الأهلي يعزز تقدمه في الدقيقة 35، عندما انفرد لاعبه كارتابيا بالمرمى، إلا أنه تباطأ في إنهاء الهجمة، ليحسن حارس الجزيرة ستوجان ليكوفيتش التوقيت ويخرج في اللحظة المناسبة، منقذاً مرماه من هدف محقق.



وتواصلت المحاولات من الجانبين في الدقائق التالية وسط أداء متكافئ، دون أن تنجح أي من الفرص في تغيير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وفرض شباب الأهلي أفضليته مع انطلاقة الشوط الثاني، ونجح في تكثيف ضغطه الهجومي، مهدداً مرمى الجزيرة في أكثر من مناسبة، وكان قريباً من تعزيز تقدمه، لولا التنظيم الدفاعي الجيد وتألق الحارس ستوجان ليكوفيتش.



وفي المقابل، احتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة بعد عرقلة فليسيو مينديس من قبل مدافع شباب الأهلي، بوغدان بلانيتش، لينجح نبيل فقير في ترجمتها إلى هدف التعادل عند الدقيقة 69، معيداً «فخر أبوظبي» إلى أجواء اللقاء.



ولم يتأخر رد أصحاب الأرض، حيث تمكن شباب الأهلي من استعادة التقدم في الدقيقة 81، عبر رأسية قوية من رينان فيكتور إثر ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى، وطرد الحكم لاعب شباب الأهلي سعيد عزت الله في الدقيقة 89.



ورد قائم مرمى شباب الأهلي، كرة البديل علي المعمري لاعب الجزيرة الرأسية في الوقت بدل الضائع، ليحافظ «الفرسان» على تفوقهم حتى صافرة النهاية، محققين فوزاً ثميناً وثلاث نقاط غالية.