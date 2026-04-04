يوكانوفيتش ينتقد غياب «عقلية الفوز» لدى النصر



أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، أن فريقه بدأ المباراة بشكل مثالي بعد تسجيل الهدف الأول من أول فرصة حقيقية، لكنه لم ينجح في استثمار هذا التفوق بالشكل المطلوب.

وتعادل النصر مع الوحدة 2 - 2، مساء اليوم، على ملعبه ضمن منافسات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.



وقال يوكانوفيتش عقب اللقاء إن النصر، بعد التقدم، تراجع بشكل غير مبرر إلى الخلف، ولم يُظهر العقلية الهجومية أو الرغبة في تسجيل المزيد من الأهداف، وهو ما اعتبره نقطة التحول في سير المباراة.



وأضاف أن الأداء تحسن بشكل واضح في الشوط الثاني، حيث فرض النصر ضغطاً كبيراً وصنع عدة فرص محققة وكان الطرف المسيطر، لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى، ما كلفه خسارة نقطتين مهمتين.



وتابع: «نحن لا نتحدث عن أخطاء فردية في الدفاع أو الهجوم، بل عن عقلية الفوز. هذه العقلية يجب أن تأتي من التشكيلة الأساسية ومن اللاعبين البدلاء ومن العمل الجماعي ككل».



وأوضح أن الفريق أتيحت له فرص لحسم اللقاء، لكنه لم يكن حاسماً بما فيه الكفاية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتكرر خصوصاً في المباريات على أرضه، وهو ما يسبب إحباطاً.



وختم بالتأكيد على أن الأخطاء جزء من كرة القدم ويمكن تقليلها، لكن الأهم هو ضرورة تحسين الذهنية التنافسية والتعامل مع المباريات بروح أقوى في الجولات المقبلة.