صدمة في الوقت القاتل.. مدرب الوحدة: «لا تفسير فلا يمكن استقبال هدف في الثانية الأخيرة»



أعرب المدير الفني لفريق الوحدة، السلوفيني داركو ميلانيتش، عن استيائه الشديد من التعادل 2 - 2 أمام النصر، مؤكداً أن فريقه فرّط في فوز كان في متناوله بعد استقبال هدف قاتل في الثواني الأخيرة من المباراة.



وقال المدرب عقب اللقاء إن المباراة لا تحتمل أكثر من قراءة واحدة، تتمثل في ضرورة حسمها لصالح الوحدة، مشدداً على أنه «كان يجب إنهاء المباراة والفوز بالنقاط الثلاث، ولا يمكن استقبال هدف في اللحظة الأخيرة بهذه الطريقة».



ووصف اللقاء بـ«الغريب»، مرجعاً ذلك إلى خطأ دفاعي حاسم في الوقت القاتل، مؤكّداً أن مثل هذه الأخطاء لا يمكن قبولها، خاصة في مباريات تتطلب تركيزاً كاملاً حتى صافرة النهاية.



وأشار إلى أن الوحدة لم يحقق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، لكنه شدد في الوقت ذاته على وجود مؤشرات إيجابية، موضحاً أن الجهاز الفني يعمل بجد لتحسين الأداء ومعالجة الأخطاء.



وأضاف: «رأيت أشياء جيدة اليوم، لكن هناك أيضاً جوانب تحتاج إلى تطوير. سنواصل العمل والتدريب بجد، خاصة مع اقتراب مباريات مهمة في الفترة المقبلة».



واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن تأثير الهدف المتأخر لا يزال حاضراً، ما يجعل التقييم في هذه اللحظة مرتبطاً بشكل كبير بهذه النهاية المؤلمة، على أن يتم إجراء تحليل أشمل في وقت لاحق.



خطف النصر التعادل 2 – 2 من الوحدة بهدف قاتل سجله البديل شيخنا دومبيا في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع (90 + 8) في المباراة المثيرة، التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بهذه النتيجة رفع «أصحاب السعادة» رصيدهم إلى 35 نقطة مقابل 28 للعميد.