بهدف دومبيا القاتل.. النصر يخطف التعادل من الوحدة



خطف النصر التعادل 2 – 2 من الوحدة بهدف قاتل سجله البديل شيخنا دومبيا في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضئع (90 + 8) في المباراة المثيرة التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.



بهذه النتيجة رفع «أصحاب السعادة» رصيدهم إلى 35 نقطة مقابل 28 للعميد.



وجاءت بداية اللقاء صادمة لـ«أصحاب السعادة»، ففي الدقيقة الثالثة، أعاد مدافع الوحدة الكرة إلى حارس مرماه، لكن الأخير قام بالإمساك بها بيديه، رغم أنها جاءت من تمريرة متعمدة بالقدم من زميله، ليحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء. استغل زايد الزعابي هذه الفرصة سريعاً، وسجل منها هدف التقدم، مستفيداً من سوء التنظيم الدفاعي للوحدة في التعامل مع اللعبة الثابتة، غير أن رد الوحدة لم يتأخر، حيث أعاد عمر خريبين المباراة إلى نقطة البداية بتسديدة قوية في الدقيقة 18.



ورغم أفضلية نسبية للنصر من حيث الفرص، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة وافتقاد الحسم أمام المرمى حرما الفريق من تعزيز تقدمه، في وقت أظهر فيه دفاع الوحدة تماسكاً تدريجياً، مع مرور الوقت كثف «أصحاب السعادة» محاولاتهم وتمكنوا من قلب النتيجة لمصلحتهم برأسية المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي ( 45 + 9).



مع بداية الشوط الثاني، ظهر الوحدة الأكثر إصراراً على تعزيز تقدمه وضغط على دفاع النصر بسلسلة من الهجمات التي تألق حارس المرمى شمبيه في التصدي لها، قبل أن يدفع مدرب النصر بالثنائي شيخنا دومبيا ومهدي قايدي، ما منح العميد أفضلية هجومية، في المقابل تراجع الوحدة إلى الدفاع.



في الدقيقة 68، جاءت أبرز لقطة في المباراة عندما انفرد دومبيا بالمرمى، مستفيداً من خطأ في قلب دفاع الوحدة، وبعد أن تجاوز الحارس تباطأ في إسكان الكرة الشباك ما مكن المدافع من تغيير مسار الكرة إلى الركنية، ورد الوحدة بهجمة انفرادية قادها بنتيكي لكن شمبيه تألق في التصدي لها، وانتظر النصر اللحظات الأخيرة لإدراك التعادل بسيناريو مثير، في مباراة اتسمت بالأخطاء والفرص الضائعة.