الشارقة يستقبل الوصل في مواجهة الفوز بالنقاط الثلاث



يستقبل الشارقة ضيفه الوصل عند الثامنة والنصف مساء الأحد، في ختام مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة مهمة يسعى خلالها الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث، مع اقتراب المنافسة من مراحلها الحاسمة واقتراب قطار الدوري من محطة النهاية.



ويدخل الشارقة اللقاء برصيد 21 نقطة، ضمن الفرق التي لا تزال في دائرة خطر الهبوط، ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة له، وخاصة في ظل سعيه لتحسين موقعه في جدول الترتيب تحت قيادة مدربه خوسيه مورايس الذي عمل على استثمار فترة التوقف القصيرة الماضية، عبر حصص تدريبية مكثفة من أجل تصحيح الأخطاء واستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام كلباء، وقبلها خسارته أمام النصر، وهي نتائج وضعت الفريق تحت ضغط جماهيري كبير.



في المقابل، يخوض الوصل المباراة بمعنويات أفضل، بعد فوزه الأخير على الظفرة بثلاثية، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، سواء لتعزيز موقعه في جدول الترتيب أو لإرضاء جماهيره قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 يوم 19 أبريل الجاري، ويدخل «الإمبراطور» اللقاء وفي رصيده 33 نقطة بالمركز الخامس.



ويمتلك الوصل فرصة جيدة للتقدم في جدول الترتيب، حال واصل نتائجه الإيجابية في الجولات الست المتبقية ما يزيد من دافعه لتقديم مستوى جيد في المباراة، فيما يدرك الشارقة أن أي تعثر جديد قد يعقد موقفه أكثر ويزيد من غضب جماهيره، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل تقارب الدوافع واختلاف الطموحات بين الفريقين.