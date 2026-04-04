العين وعجمان.. بين تعزيز الصدارة والحذر من المفاجأة



يستضيف العين على ملعب استاد هزاع بن زايد في الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد، نظيره عجمان في ختام مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة بالغة الأهمية للطرفين، حيث يدخل الزعيم العيناوي اللقاء متصدراً برصيد (50 نقطة)، بمعنويات عالية بعد فوزه بالجولة السابقة على مضيفه الوحدة بهدف نظيف في كلاسيكو العاصمة بالإضافة إلى تسلحه بعاملي الأرض والجمهور، ويتطلع لمتابعة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث كاملة، لتعزيز قبضته على الصدارة وحذراً من مفاجأة ضيفه قبل الدخول في الأمتار الأخيرة والحاسمة من عمر المسابقة، فيما يتطلع الفريق البرتقالي العائد من تعادل (1-1) أمام ضيفه بني ياس الذي يحتل المركز السابع برصيد (24 نقطة) لتفجير مفاجأة والعودة إلى قواعده بنتيجة إيجابية ربما تقفز به خطوة إلى الأمام.



وبالنظر إلى السجل التاريخي للمواجهات بين الفريقين في عصر الاحتراف، نجد تفوقاً كبيراً للفريق البنفسجي يعكس حجم السيطرة العيناوية، فخلال 27 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، حقق العين الفوز في 21 مباراة، مقابل فوزين فقط لعجمان، بينما حضر التعادل بينهما في 4 مناسبات، وسجل العين 86 هدفاً مقابل 23 هدفاً لعجمان، وهو الأمر الذي يضع الأخير أمام تحدٍ تاريخي وفني كبير لكسر هذه الأرقام وتحسين سجله أمام المتصدر.



ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعاً تكتيكياً كبيراً، فبينما يعتمد العين على القوة الهجومية الضاربة بقيادة ثنائي الهجوم الأبرز بالدوري التوغولى لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، والسيطرة على وسط الملعب حيث يتواجد المتألق ماتياس بلاسيوس، إلى جانب صانع الألعاب المتميز اليخاندرو كاكو، لتعزيز سجل أهدافه التاريخي، بينما يراهن عجمان على التنظيم الدفاعي المحكم بقيادة يوري ماتيس، ومحمد ناصر، وجوكو زايكوف، والهجمات المرتدة السريعة عبر ليذييري سيلفا، ووليد آزارو، لمباغتة أصحاب الأرض والعودة بنتيجة تاريخية تغير مجرى الأرقام السابقة.



وفي سياق التحضيرات الفنية، أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، جاهزية فريقه الكاملة للمواجهة المرتقبة، وشدد خلال المؤتمر الصحفي التقديمي على أن التركيز من البداية وحتى النهاية هو المفتاح الوحيد لحصد النقاط في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. وأوضح إيفيتش أن العين استثمر فترة التوقف الأخيرة بذكاء، موازناً بين العمل الفني والراحة لضمان بلوغ الجاهزية البدنية، معرباً عن تفاؤله بعودة اللاعبين الدوليين بحالة فنية مثالية تعزز خياراته التكتيكية.



ورغم الفوارق الرقمية، حذر إيفيتش من قوة عجمان ووصفه بالفريق المنظم الذي يقوده مدرب خبير، ومؤكداً أن الفوز في المواجهة السابقة بات من الماضي، وأن عقلية الانتصار والتحضير الذهني هما الرهان الحقيقي لمواصلة رحلة الصدارة وتفادي أي مفاجآت غير محسوبة.