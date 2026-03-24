فهد خميس: الوصل فريق المستقبل وفوزه آسيوياً ليس مستحيلاً



رشح فهد خميس نجم الكرة الإماراتية السابق، فريق الوصل ليكون أحد أبرز فرق المستقبل في المواسم المقبلة، مؤكداً أن «الإمبراطور» يمتلك عناصر مميزة قادرة على قيادته نحو الألقاب بدعم من قاعدته الجماهيرية الكبيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى قدرته على مواصلة انتصاراته في مشواره الآسيوي وتخطي عقبة النصر، ذاكراً أن نجاحه في هذه المهمة ليس مستحيلاً.



وقال خميس في حديث مع «البيان»: إن الوصل لم يكن على قدر الطموحات خلال الموسم الحالي، لعدم الاستقرار الفني، والذي انعكس سلباً على نتائجه في العديد من المباريات، وأبدى نجم الوصل السابق، تفاؤله بالفريق في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن المدرب روي فيتوريا يقوم بعمل جيد، مبيناً أن استمراره مع المجموعة الحالية، التي تضم، حسب قوله، مزيجاً من عناصر الخبرة واللاعبين الشباب أصحاب المهارات، قد يمنح الوصل تفوقاً كبيراً وأفضلية تجعله مؤهلاً لنيل الألقاب.



وأشار أسطورة الوصل، إلى أن الفريق يحتاج إلى تدعيم محدود في بعض المراكز من خلال صفقات نوعية، مؤكداً أن الاستقرار الفني يظل العامل الأهم إلى جانب جهد اللاعبين، وشدد على ضرورة التخطيط المبكر للموسم الجديد بداية من اليوم، عبر مراجعة الأخطاء وتعزيز الإيجابيات، بما يضمن ظهوراً أقوى يقود إلى تحقيق نتائج أفضل.



وعن مواجهة الوصل المرتقبة أمام النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أبريل المقبل، أكد أن المباراة ستكون صعبة أمام منافس قوي يضم العديد من النجوم ويملك طموحاً كبيراً في البطولة، لكنه شدد على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأنها تعترف بالعطاء داخل الملعب فقط.



وقال فهد خميس: إن الحسم سيكون خلال 90 دقيقة من التركيز والاجتهاد، معتبراً أن الوصل قادر على تحقيق الفوز إذا حالفه التوفيق، ووجه النجم الهداف، نصيحة للاعبي الفريق بضرورة التحلي بالثقة والمسؤولية، لإسعاد جماهير النادي التي تستحق الفرح، مؤكداً ثقته بقدرة الفريق على النجاح رغم صعوبة التحدي.