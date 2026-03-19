عدسة بقلب عاشق .. أماني تتحول إلى أيقونة عيناوية في استاد آل نهيان



في ليلة استعادة الصدارة أمام الوحدة بالجولة 20، خطفت المصورة أماني بن حيدر الأضواء بمشهدٍ اجتاح منصات التواصل بتفاعلٍ هائل، حيث لم تكتفِ جماهير العين بالهتاف للاعبين، بل صدحت المدرجات باسم ابنة النادي الوفية.



هذه اللحظة ليست وليدة الصدفة، بل هي امتداد لقصة حب بدأت بدموعها العفوية التي انهمرت فرحاً بلقب دوري أبطال آسيا، وتكررت بهتافات المدرج لها في مواجهة الجزيرة. أماني التي بادلت الأمة العيناوية التحية في ملعب استاد آل نهيان، أثبتت أن خلف كل صورة توثق أمجاد الزعيم قلباً ينبض بعشق الكيان، لتتحول من مصورة خلف الكاميرا إلى ملهمة يتغنى بها الجمهور.