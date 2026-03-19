رابطة المحترفين تكتفي بالإعلان عن الجولة 21 للدوري انتظاراً للبرنامج الآسيوي



اكتفت رابطة المحترفين الإماراتية بالإعلان عن موعد الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، إلى حين إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مواعيد وأماكن مباريات ثمن نهائي منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يمثلنا فيها ناديا شباب الأهلي والوحدة.



ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة 21 مساء يوم 3 أبريل القادم، بمواجهتي البطائح وكلباء في الساعة الخامسة و50 دقيقة، على استاد خالد بن محمد، والنصر والوحدة في الساعة الثامنة والنصف، على استاد آل مكتوم.



وتتواصل الجولة مساء يوم 4 أبريل، بمواجهتي العين وعجمان في الساعة الخامسة و50 دقيقة، على استاد هزاع بن زايد، وشباب الأهلي والجزيرة في الساعة الثامنة والنصف، على استاد راشد.

وتختتم الجولة مساء يوم 5 أبريل، بمواجهات دبا وضيفه الظفرة، وخورفكان وبني ياس على استاد صقر بن محمد القاسمي، وستقام المباراتان في الساعة الخامسة و50 دقيقة، قبل أن يلتقي الشارقة وضيفه الوصل في الساعة الثامنة والنصف.



وتجدر الإشارة إلى أن من المقرر أن يلتقي الوحدة مع الاتحاد، وشباب الأهلي مع تراكتور، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي استقر الاتحاد الآسيوي على إقامتها على ملاعب محايدة من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب، وينتظر أن يتم اعتماد توقيتات مباريات وملاعب البطولة الآسيوية عقب أيام عيد الفطر المبارك.