زكريا أحمد: عيسى نجم الجولة 20 وهؤلاء سقطوا في أخطاء مؤثرة



أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، أن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت تسجيل 20 هدفاً، برز خلالها تألق عدد من حراس المرمى، في مقدمتهم خالد عيسى مع العين، وخالد السناني مع الوصل، وحمد المقبالي مع شباب الأهلي، بعدما نجحوا في الحفاظ على شباكهم نظيفة.



وأثنى على الحراس الثلاثة، إلى جانب فهد الظنحاني، الذي يقود بني ياس بثقة نحو الابتعاد عن منطقة الخطر، بعدما أسهم في تحقيق «السماوي» لنتيجة إيجابية للمباراة الرابعة على التوالي.

وأشاد بالمستوى اللافت لخالد عيسى، معتبرا إياه نجم الجولة 20 دون منازع، بعد أدائه المميز في مباراة القمة أمام الوحدة، حيث حافظ على نظافة شباكه وقدم تصديات حاسمة.



وأكد أن الحارس يقود العين إلى الصدارة بثبات، ويستحق لقب «جبل حفيت» قياساً بما قدمه، خاصة في هذه المواجهة، مشيراً إلى أن غيابه عن قائمة المنتخب الوطني الأول للمعسكر الداخلي في أبوظبي، يثير علامات استفهام كبيرة.



وأشاد كذلك بأداء حمد المقبالي، مؤكداً أنه عاد لهوايته المفضلة بالحفاظ على نظافة الشباك أمام دبا، ليصل إلى المباراة رقم 13 بشباك نظيفة، معادلاً رقم الحارس التاريخي لشباب الأهلي ماجد ناصر.



وأشار إلى أن المقبالي يملك فرصة كبيرة لكسر هذا الرقم خلال الجولات المقبلة، كما أثنى على عودة خالد السناني التدريجية إلى مستواه المعروف مع الوصل.



وفي المقابل، أوضح الدكتور زكريا، أن ثلاثة حراس ظهروا بمستوى غير مرضٍ، وارتكبوا أخطاء مؤثرة على نتائج فرقهم.



وأشار إلى أن أمجد السيد تسبب في خسارة الظفرة بثلاثية أمام الوصل، بعد ارتكابه خطأين واضحين، مؤكداً أن الحارس بحاجة لاستعادة تركيزه الذي بدأ به الموسم، خاصة في ظل حاجة فريقه لتألقه خلال المرحلة الحساسة المقبلة.



وأضاف أن زايد الحمادي، رغم تقديمه موسماً مميزاً ونجاحه في حجز مركزه أساسيًا على حساب محمد الشامسي، يتحمل مسؤولية هدف العين الوحيد، بسبب سوء تمركزه وعدم تعامله بالشكل الأمثل مع التسديدة البعيدة، حيث اعتمد على الارتقاء دون اتخاذ خطوة صحيحة نحو الكرة.



كما حمل العوضي الحارس محمد سالم مسؤولية هدفين من الأهداف الأربعة التي استقبلها دبا أمام شباب الأهلي، مشيراً إلى أن خبرة سالم كانت أحد أسباب النتائج الإيجابية للفريق في فترات سابقة، إلا أن المرحلة الحالية من الدوري لا تحتمل أي أخطاء، نظراً لحساسية موقف الفريق في جدول الترتيب.