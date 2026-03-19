3 بطاقات حمراء تشعل مواجهة الوصل والظفرة وتراجع ملحوظ للصفراء في الجولة 20



بينما اتسمت الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بالهدوء التحكيمي في معظم مبارياتها، جاءت مواجهة الوصل والظفرة، لتكسر هذا الهدوء بثلاث حالات طرد، في مشهد استثنائي، مقابل انخفاض واضح في عدد الإنذارات، ما يعكس تبايناً لافتاً في القرارات التحكيمية خلال الجولة.



وشهدت الجولة مفارقة لافتة، بعدما غابت البطاقة الحمراء عن 6 مباريات، في الوقت الذي ظهرت فيه 3 مرات خلال مواجهة واحدة جمعت الوصل والظفرة، وأدارها الحكم سلطان محمد صالح، الذي أشهر البطاقة الحمراء ثلاث مرات، بطرد جابرييل دوس سانتوس من الوصل في الدقيقة 54، إلى جانب ثنائي الظفرة فينيكيوس سيرافيم وعبدالرحمن سوسي في الدقيقتين 58 و88، كما أشهر الحكم بطاقتين صفراوين، في المباراة التي انتهت بفوز «الإمبراطور» بثلاثية نظيفة.



وعلى صعيد بقية المباريات، شهدت الجولة تراجعًا ملحوظًا في عدد البطاقات الصفراء، إلى جانب الظهور الوحيد لحكم أجنبي، والذي كان في قمة العين والوحدة، حيث أدارها الحكم التشيلي كريستيان غاراي على استاد آل نهيان، وانتهت بفوز «الزعيم» بهدف دون رد، وشهدت إهدار لابا كودجو ركلة جزاء للعين، مع ظهور البطاقة الصفراء 4 مرات.



فيما أدار الحكم ناصر العلي، مواجهة شباب الأهلي ومضيفه، وانتهت بفوز «الفرسان» برباعية نظيفة، وأشهر خلالها بطاقتين صفراوين، كما شهدت إلغاء هدف لسردار أزمون بداعي التسلل، وأدار لقاء الجزيرة وخورفكان، الذي انتهى بفوز «فخر أبوظبي» 3-1، الحكم عمر آل علي المباراة، وظهرت البطاقة الصفراء مرتين.



وشهدت مباراة النصر والبطائح، التي انتهت بالتعادل 1-1، 3 بطاقات صفراء، وأدارها الحكم يوسف الجسمي، كما ظهرت البطاقة الصفراء مرة واحدة في مباراة عجمان وبني ياس وانتهت بالتعادل 1-1، وأدارها الحكم راشد عبدالله.



وبالعدد نفسه، ظهرت البطاقة الصفراء مرة واحدة في مباراة كلباء والشارقة وانتهت بالتعادل 2-2، وأدارها الحكم يحيى الملا، والذي احتسب ركلة جزاء لكلباء سجل منها شهريار موغانلو الهدف الأول في الدقيقة 10.