عبد الله حسن يحقق إنجازاً أكاديمياً جديداً في الإدارة الرياضية



حقق عبد الله حسن عبد الله المدير الرياضي في نادي الحمرية الرياضي، إنجازاً أكاديمياً لافتاً، بإتمامه بنجاح برنامج الدبلوم الاحترافي في الإدارة الرياضية (متطلبات المدير الرياضي في كرة القدم)، الذي يقدمه معهد برشلونة للابتكار، الذراع التعليمية لنادي برشلونة، وذلك بعد رحلة دراسية مكثفة، امتدت من يناير 2025، وحتى مارس 2026.



ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرته المهنية، حيث يعكس التزامه الواضح بتطوير قدراته في مجال الإدارة الرياضية، ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في إدارة مؤسسات كرة القدم، بما يعزز حضوره في واحدة من أكثر المجالات تنافسية وتطوراً.



وجاء البرنامج بهيكل تدريبي متقدم، وصمم لرفع كفاءة المشاركين إلى أعلى المستويات، إذ خصص كل شهر لدراسة مادة واحدة بشكل معمق، عبر أربع محاضرات أسبوعية، إلى جانب إعداد بحثين علميين لكل مادة، واختبار نهائي في نهاية كل شهر، واختتمت الرحلة بأداء الامتحانات النهائية لكافة المقررات خلال مارس الجاري، حيث نجح عبد الله حسن في استيفاء جميع متطلبات التخرج بكفاءة.



وتضمن البرنامج حزمة من المحاور التخصصية الدقيقة، التي تغطي مختلف جوانب الإدارة الكروية، من إدارة التواصل والعلاقات، إلى علم نفس الأداء الرياضي عالي المستوى، أساسيات الاستكشاف، الوقاية من الإصابات، والقانون الرياضي، مروراً بالتحليل الرياضي والتقنيات الحديثة، وصولاً إلى الهيكل التنظيمي والتخطيط الاستراتيجي، ووظائف المدير الرياضي، وتنمية المهارات القيادية، وتطبيقات التكنولوجيا في المجال الرياضي.



وقال عبد الله حسن: «يمثل إتمام هذا البرنامج محطة مفصلية في مسيرتي المهنية، حيث أطمح إلى توظيف ما اكتسبته من معرفة وخبرات عملية، في تطوير منظومة العمل الفني في كرة القدم، والمساهمة في تحقيق نتائج مستدامة، وفق أفضل المعايير الدولية».



ويذكر أن معهد برشلونة للابتكار، يعد من أبرز المؤسسات العالمية في مجال التعليم والابتكار الرياضي، حيث يقدم برامج احترافية، تهدف إلى إعداد كوادر قيادية قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة في عالم كرة القدم.