أزمة مواعيد تضرب دوري أدنوك بسبب غموض قرارات الاتحاد الآسيوي



تواجه رابطة المحترفين الإماراتية، مأزقاً في تحديد مواعيد الجولات الست المتبقية من عمر دوري أدنوك للمحترفين، في ظل غياب وضوح الرؤية لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن مباريات ثمن نهائي منطقة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، نتيجة الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حالياً.



وتترقب الرابطة الإعلان الرسمي عن مواعيد المباريات الآسيوية، من أجل وضع جدول الجولات المتبقية من الدوري، ولا سيما أن أغلب المواجهات تتطلب إقامتها في توقيت موحد، نظراً لتنافس أطرافها على لقب الدوري أو صراع البقاء وتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.



ولم يعلن الاتحاد الآسيوي حتى الآن سوى إقامة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة الغرب على أرض محايدة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل.



وفي هذا السياق، يلتقي الوصل مع النصر السعودي، بينما يواجه الأهلي القطري نظيره الحسين إربد الأردني في ربع النهائي، مع ترجيحات بإقامة المباراتين في سلطنة عُمان، بعدما كان من المقرر إقامة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 يومي 3 و4 مارس، والإياب يومي 10 و11 من الشهر ذاته.



وتبقى الأزمة الأكبر متمثلة في مباريات ثمن نهائي منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، في ظل رفض أندية الإمارات وقطر إقامتها في السعودية، رغم إعلانها الاستعداد لاستضافة المباريات، وذلك بعد اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



وترى أندية الوحدة وشباب الأهلي، إلى جانب السد والدحيل القطريين، أن إقامة المباريات في السعودية تفقدها مبدأ الحياد، وخاصة مع تأهل أندية الهلال والأهلي والاتحاد من الدولة المضيفة إلى هذا الدور، وفي المقابل، يبحث الاتحاد الآسيوي عن دولة محايدة لاستضافة تلك المواجهات، على أن يتم الإعلان عنها عقب عطلة عيد الفطر.



وتشهد مواجهات ثمن نهائي منطقة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة لقاءات مرتقبة، حيث يلتقي شباب الأهلي مع تراكتور الإيراني، والوحدة مع الاتحاد، والدحيل مع الأهلي، والسد مع الهلال. ويتأهل الفائزون إلى جانب رباعي شرق القارة لخوض ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، والمقررة إقامتها في السعودية بنظام التجمع.