إيفيتش يرسم ملامح الموسم ويحذر لاعبي العين من فخ الأرقام القياسية



مع دخول جميع منافسات الموسم إلى المراحل الحاسمة، يقف العين على مسافة قريبة من كتابة فصل تاريخي جديد في مسيرته بين صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، ووصوله إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبلوغه المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة، ورغم هذا المشهد المثالي، اختار المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش الرد بلغة اتسمت بالهدوء والصرامة، محذراً من الانجراف خلف نشوة الأرقام القياسية وسلسلة اللاهزيمة التي بلغت 27 مباراة، ليضع لاعبيه أمام مسؤولية تاريخية في الأمتار الأخيرة من سباق البطولات الثلاث.



وشدد المدرب الصربي الذي تولى مهمة قيادة الجهاز الفني للفريق في فبراير من العام الماضي خلفاً للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، على أن المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين لا تزال في أوجها، مشيراً إلى أن كل فوز في هذه الفترة الحرجة هو مجرد ثلاث نقاط في سباق لم ينتهِ بعد رافضاً الانجراف وراء التوقعات المبكرة موضحاً أنه لا يزال أمامهم 6 مباريات، وستكون صعبة جداً.



ويستهل العين مبارياته المتبقية في الدوري باستضافة عجمان في الجولة 21، قبل الدخول في موقعة الحسم أمام ملاحقه المباشر شباب الأهلي في الجولة 22 على استاد هزاع بن زايد، قبل أن يحل ضيفاً على البطائح خارج القواعد في الجولة 23، ثم يغادر لمواجهة مضيفه الشارقة في الجولة 24، ويعود لاستضافة الظفرة في الجولة 25، قبل أن يختتم مشواره في البطولة بلقاء دبا في الجولة الأخيرة وهي مواجهات يراها إيفيتش اختبارات حقيقية لشخصية البطل تتطلب تركيزاً يتجاوز لغة الحسابات التقليدية.



وفي خطوة تهدف لرفع الضغوط الذهنية عن لاعبيه، أكد إيفيتش أنه لا يشغل نفسه بعدد النقاط المطلوبة لحسم اللقب موضحاً أن التفكير في الحسابات قد يشتت التركيز عن الأداء داخل الملعب، مشيراً إلى أن المنافسة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، ومؤكداً أن حسابات النقاط لا تشغل باله في الوقت الراهن ولا يفكر إطلاقاً في عدد النقاط المطلوبة للفوز باللقب، بقدر تركيزه على جودة الأداء داخل الملعب.



طموحاته



وشمل حديثه الطموحات في المسابقات الأخرى، حيث يضع العين عينه على كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأكد أن هدفهم واضح منذ بداية الموسم لافتاً إلى أن الجدول المزدحم هو جزء من قدر الأندية الكبيرة.



وكان العين تأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي رغم خسارته أمام النصر بنتيجة 0-2 في استاد هزاع بن زايد، مستفيداً من فوزه ذهاباً بنتيجة 3-0، وبمجموع المباراتين 3-2، وسيواجه في النهائي غريمه التقليدي الوحدة، كما تأهل نصف نهائي كأس رئيس الدولة ليواجه فريق يونايتد أحد أندية دوري الدرجة الأولى والذي يعد مفاجأة هذه المسابقة الغالية.



رسائل إيفيتش



وتحمل تصريحات المدرب الصربي عدة رسائل استراتيجية تهدف إلى تحصين الفريق من فخ الغرور فبتأكيده أن عدم الخسارة في 27 مباراة لا يجعل حصد الألقاب سهلاً، فإنه يعيد شحن اللاعبين نفسياً لمنع أي تهاون قد ينتج عن الثقة المفرطة، كما أنها رسالة للجماهير والإدارة بأن اللقب لا يزال في الملعب ولم يُحسم بعد.



وكذلك هدف برفضه الحديث عن حسابات النقاط اتباع تكنيك لعزل اللاعبين عن التوتر الجماهيري والإعلامي، وحصر تفكيرهم في المباريات المتبقية والاجتهاد أكثر رغم النتائج الإيجابية ما يؤكد رغبته في بناء عقلية لا تكتفي بما تحقق، بل تسعى للاستحواذ على جميع الألقاب المتاحة في الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.