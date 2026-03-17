الوصل والظفرة.. تضميد الجراح بنقاط الفوز الثلاث



يلتقي الوصل وضيفه الظفرة عند التاسعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء على ملعب استاد زعبيل، في ختام مواجهات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد.



ويحتاج الوصل إلى نقاط الفوز من أجل استعادة توازنه ومصالحة جماهيره، بعد أن تعثر في الجولتين السابقتين بتعادله أمام شباب الأهلي وخسارته الأخيرة أمام العين، ليتوقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس، ويأمل تقديم مباراة جيدة وسط قاعدته الجماهيرية العريضة مستنداً إلى وجود عدد من العناصر المميزة في صفوفه.



في المقابل، يعيش الظفرة ظروفاً متشابهة بعد نزيف النقاط الذي عانى منه في الجولات الثلاث الماضية، حيث خسر أمام شباب الأهلي، ثم تعادل مع كلباء قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام الجزيرة في الجولة السابقة، وأدت هذه النتائج إلى تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر، ليبقى ضمن الفرق التي يهددها خطر الهبوط رغم بدايته الجيدة في النصف الأول من المسابقة وتحقيقه عدة نتائج إيجابية.



ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز، لما تمثله النقاط الثلاث من أهمية كبيرة في مشوار الفريقين مع اقتراب دوري أدنوك للمحترفين من محطاته الأخيرة.