عجمان يبحث عن التعويض وبني ياس لمواصلة الانتفاضة



يستقبل عجمان ضيفه بني ياس عند التاسعة والنصف مساء على ملعب استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة ملتهبة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في جدول الترتيب.



ويدخل «البرتقالي» المباراة برصيد 23 نقطة، واضعاً نصب عينيه العودة سريعاً إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام البطائح في نتيجة مفاجئة، أوقفت سلسلة إيجابية للفريق بفوز في 3 متتالية أسهمت في تقدمه بجدول الترتيب، ويأمل عجمان في استعادة توازنه مجدداً واستثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل إضافة ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه وتمنحه دفعة قوية في الجولات المقبلة.



في المقابل، يخوض «السماوي» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تصحيح مساره خلال الجولتين الماضيتين، محققاً فوزين متتاليين على البطائح والوحدة، وهي النتائج التي رفعت رصيده إلى 20 نقطة وأسهمت في تقدمه خطوة مهمة نحو مراكز الأمان، ويسعى بني ياس إلى مواصلة انتفاضته الأخيرة والحفاظ على نتائجه الإيجابية، خاصة بعد التحسن الذي طرأ على أداء الفريق في الفترة الأخيرة عقب إعادة ترتيب صفوفه.



وأكمل الفريقان تحضيراتهما للمواجهة وسط تركيز كبير من الأجهزة الفنية والإدارية، ما يعكس أهمية المباراة للفريقين، ويؤكد أن المواجهة مرشحة لأن تكون قوية ومثيرة في ظل الطموح المشترك بحصد النقاط الثلاث.