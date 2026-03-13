ظهور وحيد للحكم الأجنبي وتدخلات إيجابية لـ«فار» في الجولة 19



شهدت الجولة 19 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين أسبوعاً ساخناً تحكيمياً بعدما امتلأت مبارياتها بالبطاقات والقرارات المؤثرة، حيث ظهرت البطاقة الصفراء 28 مرة، مقابل 3 بطاقات حمراء، فيما احتسبت ركلة جزاء واحدة فقط.



ولم تحضر الصافرة الأجنبية إلا في مباراة واحدة فقط، عندما قاد الحكم الروسي سيرجي إيفانوف قمة الجولة بين العين وضيفه الوصل، والتي حسمها «الزعيم» أمام جماهيره على استاد هزاع بن زايد بهدفين دون مقابل، وأشهر خلالها الحكم 4 بطاقات صفراء.



أما بقية مباريات الجولة، فقادتها الكوادر التحكيمية الوطنية، وكان أبرزها المواجهة التي أدارها الحكم سهيل عبدالله بين شباب الأهلي وضيفه اتحاد كلباء، والتي انتهت بانتصار كاسح لـ«الفرسان» بنتيجة 5 ـ 1.



وشهدت المباراة عدة لحظات تحكيمية حاسمة، بعدما تدخلت تقنية الفيديو في أكثر من مناسبة، إذ تم إلغاء هدف لشباب الأهلي بداعي التسلل، كما تدخل الـ«فار» في طرد لاعب كلباء سيكو جاساما في الدقيقة 51، قبل أن تعود مرة أخرى في الدقيقة 86 لإلغاء ركلة جزاء احتسبت لشباب الأهلي.



وفي مباراة أخرى، قاد الحكم محمد الهرمودي، مواجهة الجزيرة ومضيفه الظفرة، والتي انتهت بفوز الجزيرة 2 ـ 1، وشهد اللقاء 3 بطاقات صفراء، إضافة إلى حالة طرد مبكرة للاعب الظفرة روستاند دجوه في الدقيقة 24.



وفي واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، قاد الحكم راشد عبدالله محمد، مواجهة الشارقة وضيفه النصر، وانتهت بفوز النصر 2 ـ 1، وأشهر الحكم خلال اللقاء 7 بطاقات صفراء، وهو العدد الأكبر في الجولة، إلى جانب احتسابه ركلة الجزاء الوحيدة في الأسبوع، وسجل منها لوكا ميليفويفيتش هدف النصر الأول.



وقاد الحكم عادل النقبي مباراة بني ياس وضيفه الوحدة، وانتهت بفوز بني ياس 1 ـ 0، وأشهر خلالها بطاقتين صفراوين، إلى جانب طرد لاعب بني ياس يحيى نادر في الدقيقة 83.



وفي مواجهة أخرى، قاد الحكم بدر بوجمهور مباراة البطائح وضيفه عجمان، وانتهت بفوز البطائح 1 ـ 0، وشهدت المباراة 6 بطاقات صفراء، كما لعبت تقنية الفيديو دوراً مهماً بعدما صدقت على قرار الحكم بإلغاء هدفين سجلهما وليد أزارو لعجمان في الدقيقتين 41 و86، بداعي التسلل، بعد إشارة من الحكم المساعد.



وفي ختام مشهد التحكيم في الجولة، أدار الحكم يحيى الملا، مواجهة خورفكان وضيفه دبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وأشهر الحكم خلال اللقاء 4 بطاقات صفراء، في مباراة اتسمت بالحذر الدفاعي مقارنة ببقية مواجهات الجولة.