زكريا أحمد: من يمتلك الحارس الأكثر تركيزاً سيكون الأقرب لحسم معركتي القمة والقاع



أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، أن الفريق الذي يمتلك الحارس الأكثر تركيزاً وثباتاً والأقل ارتكاباً للأخطاء، سيكون الأقرب لحسم معركة القمة أو النجاة من القاع في منافسات دوري أدنوك للمحترفين.



وأوضح أن أخطاء حراس المرمى كانت سبباً مباشراً في 4 من أصل 16 هدفاً شهدتها مباريات الجولة الـ19، مشيراً إلى أنه في الشوط الأول سجل 7 أهداف، مقابل 9 أهداف في الشوط الثاني، ما يعكس ارتفاع الإيقاع الهجومي مع تقدم المباريات.



وبين أن مسؤولية الأهداف الأربعة يتحملها كل من أمجد السيد حارس الظفرة، وحمد المنصوري حارس كلباء، والشقيقين عادل وعلي الحوسني حارسي الشارقة وعجمان، وفي المقابل، أشاد بالحراس الذين نجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم خلال الجولة، وهم خالد عيسى مع العين، وفهد الظنحاني مع بني ياس، وعبد الرحمن مبارك مع البطائح، وأحمد حمدان مع خورفكان، ومحمد سالم مع دبا.



وأشار إلى أن حمد المقبالي حارس شباب الأهلي لم يتمكن هذه المرة من الحفاظ على شباكه نظيفة في جولتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم، لكنه ما زال يتصدر قائمة الحراس الأكثر حفاظاً على الشباك النظيفة في الدوري برصيد 12 مباراة.



ورأى أن خالد عيسى حارس العين يستحق لقب «نجم الجولة»، بعدما حافظ على شباكه نظيفة في مواجهة القمة أمام الوصل، ليصل إلى المباراة الثامنة بشباك نظيفة هذا الموسم، محتلاً المركز الثاني خلف المقبالي.



وأكد أن عيسى كان سداً منيعاً أمام هجمات الوصل طوال شوطي المباراة، ونجح بخبرته الكبيرة في قيادة الخط الدفاعي لفريقه، محافظاً على توازن الفريق في مواجهة واحدة من أقوى المباريات في الجولة.



كما أثنى الدكتور زكريا على المستوى الذي يقدمه فهد الظنحاني مع بني ياس، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وخرج بثلاث مباريات بشباك نظيفة في آخر أربع جولات.



وأكد أن الظنحاني ما زال الرقم الأصعب والأهم في المنظومة الدفاعية لبني ياس، ويعول عليه الفريق كثيراً في صراع البقاء وتفادي الهبوط.



وأشاد كذلك بأداء عبدالرحمن مبارك حارس البطائح، بعدما خرج بشباك نظيفة للمرة الأولى في الدور الثاني من الدوري، خلال مواجهة مهمة للغاية أمام عجمان.



وأشار إلى أن الحارس القادم من أكاديمية الجزيرة، يحظى بثقة كبيرة داخل الفريق، وسيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل صراع البطائح للهروب من شبح الهبوط.



كما نوه العوضي بأداء محمد سالم حارس دبا، موضحاً أن أكبر حراس الدوري سناً نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، وخرج بتعادل مهم أمام خورفكان في مواجهة مباشرة ضمن صراع البقاء.

وأكد أن النقطة التي حصدها دبا قد تكون ذات قيمة كبيرة في الجولات المقبلة، رغم صعوبة موقف الفريق في جدول الترتيب.



واختتم الدكتور زكريا أحمد العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن الجولات القادمة من دوري أدنوك للمحترفين ستكون للحراس فيها كلمة حاسمة، سواء في تحديد هوية بطل الدوري أو في حسم معركة الهبوط، مشدداً على أن الأداء المستقر لحراس المرمى قد يكون العامل الفارق في المراحل الحاسمة من الموسم.