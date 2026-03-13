سباق ثنائي على لقب «دورينا» وصراع مشتعل على المركز الثالث وقاع ملتهب



مع إسدال الستار على الجولة الـ19 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، اتسعت المسافات في القمة، واشتعلت الجبهات في الوسط، وتحول قاع الترتيب إلى ساحة معركة مفتوحة بين سبعة أندية تتشبث بآخر خيوط البقاء.



ثنائي القمة



ابتعد فريقا العين وشباب الأهلي أكثر في صدارة جدول الترتيب، ليبدو أن سباق اللقب انحصر فعلياً بين العملاقين، بعد أن واصلا حصد الانتصارات وابتعدا بفارق مريح عن أقرب الملاحقين.

وحافظ العين على موقعه في القمة بعدما تفوق على ضيفه الوصل بهدفين دون رد، على استاد هزاع بن زايد رافعاً رصيده إلى 47 نقطة، بينما تجمد رصيد الوصل عند 30 نقطة في المركز الخامس.



وجاءت بداية القمة خاطفة وصادمة، عندما افتتح كودجو لابا بلاسيوس التسجيل للعين في الثانية 61، ليسجل أسرع هدف في دوري هذا الموسم، وأسرع هدف أيضاً في تاريخ مواجهات الفريقين في المسابقة.



وفي المقابل، عزز شباب الأهلي، موقعه في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، إثر فوزه الكبير على ضيفه كلباء بنتيجة 5-1، على استاد راشد.



وتوقف رصيد كلباء عند 20 نقطة، ليبقى قريباً من مناطق الخطر في المركز الثامن، بينما خطف محمد جمعة المنصوري، الأضواء بتسجيله الهدف الأول لـ«الفرسان»، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في 6 مباريات، خاضها أساسياً في الدوري هذا الموسم.



المركز الثالث



في الوقت الذي تركزت فيه الأضواء على القمة، اشتعل الصراع على المركز الثالث، وبطاقة التأهل لإحدى بطولتي دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.



واستغل الجزيرة تعثر منافسيه، ليخطف المركز الثالث بعد فوزه على مضيفه الظفرة بنتيجة 2-1، على استاد حمدان بن زايد.



ورفع الجزيرة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة، متراجعاً إلى المركز 12.



وشهدت المباراة رقماً لافتاً، بعدما سجل الجزيرة هدفه الأول في الدقيقة 15، ليصبح الظفرة أكثر فرق الدوري استقبالاً للأهداف خلال أول ربع ساعة هذا الموسم، بعدما استقبل 9 أهداف في تلك الفترة، وتألق سيمون بانزا بتسجيله هدفي «فخر أبوظبي»، محققاً أول ثنائية له في الدوري.



أما الوحدة، فتلقى ضربة موجعة بخسارته أمام مضيفه بني ياس بهدف دون رد، ليتجمد رصيد «العنابي» عند 34 نقطة، ويتراجع إلى المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن الجزيرة.

وفي الوقت نفسه، اتسع الفارق بين الوحدة والوصل صاحب المركز الخامس إلى 4 نقاط، بعد خسارة الأخير أمام العين، بينما رفع بني ياس رصيده إلى 20 نقطة في المركز 11.



قاع مشتعل



إذا كانت القمة قد بدأت تتضح ملامحها، فإن القاع يزداد اشتعالاً وتعقيداً مع كل جولة، ففي الوقت الذي عزز فيه النصر موقعه في المنطقة الدافئة بفوزه على الشارقة بنتيجة 2-1، وبلوغه 26 نقطة في المركز السادس، دخل الشارقة دوامة خطر الهبوط بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة وتراجع إلى المركز العاشر.



ويتساوى معه في الرصيد كل من كلباء في المركز الثامن، وبني ياس في المركز 11، بينما يحتل خورفكان المركز التاسع بعد تعادله السلبي مع ضيفه دبا، على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وتراجع دبا إلى المركز 14 والأخير برصيد 14 نقطة، في حين صعد البطائح إلى المركز 13 قبل الأخير برصيد 16 نقطة، بعد أن حقق أول فوز في تاريخه على عجمان في دوري أدنوك للمحترفين، عندما تغلب عليه بهدف دون رد على استاد خالد بن محمد، وتوقف رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السابع.



جولة مفصلية



مع اقتراب الحسم، تبدو الجولة الـ20 المقبلة، مفصلية ومليئة بالتوتر في سباقي اللقب والبقاء، حيث تنطلق الجولة الاثنين المقبل بمواجهتي دبا وضيفه شباب الأهلي، والجزيرة وخورفكان على استاد محمد بن زايد، وتتواصل الجولة الثلاثاء المقبل، بمواجهات الوحدة والعين على استاد آل نهيان، وكلباء وضيفه الشارقة. وتختتم الجولة الأربعاء، بلقاءات عجمان وبني ياس على استاد راشد بن سعيد، والنصر والبطائح على استاد آل مكتوم، والوصل والظفرة على استاد زعبيل، لتزداد مع كل جولة، حرارة الصراع في دوري أدنوك للمحترفين ما بين قمة تتجه نحو مواجهة ثنائية محتدمة، وقاع يغلي بمعركة بقاء قد لا تحسم إلا في الأنفاس الأخيرة من الموسم.