المنصوري: شباب الأهلي يمرض ولا يموت



أكد المهاجم محمد جمعة المنصوري، أن فريقه شباب الأهلي «يمرض ولا يموت»، معرباً عن سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه بنتيجة 5-1، ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد التعادل في مباراتين سابقتين، وفقدان 4 نقاط في الصراع على الصدارة.



وقال المنصوري، إن تثبيته في التشكيلة الأساسية، منحه دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لديه، مضيفاً: «الحمد لله على هذا الفوز، وأشكر إخواني اللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه في المباراة، كما أشكر جماهيرنا التي حضرت وساندت الفريق، وإن شاء الله القادم أفضل».



وقال: «تركيزنا الآن منصب على الدوري، وصحيح أن الفريق قد يمر بمرحلة صعبة، لكن شباب الأهلي يمرض ولا يموت، وخروجي من الملعب سببه إصابة بسيطة تعرضت لها خلال اللقاء، وتشير الفحوص المبدئية إلى أنها شد خفيف في العضلة الخلفية، وأتمنى العودة سريعاً للملاعب».



وأشار المنصوري إلى أن الهدف الذي سجله والفوز العريض جاءا في توقيت مثالي بعد تعادلين سابقين، مؤكداً أن النتيجة منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الجماهير كانت تنتظر عودة الفريق إلى مستواه المعهود هجومياً ودفاعياً.



ومن جانبه، أعرب حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي عن سعادته بالفوز، رغم حزنه لعدم الخروج بشباك نظيفة، قائلاً: «كنت أتمنى الحفاظ على نظافة شباكي، ولكن الأهم تحقق بالفوز، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة، وكان لدينا حضور هجومي ودفاعي قوي، وهذا الانتصار يمنحنا دفعة معنوية مهمة بعد تعادلين صعبين أمام فرق قوية، وشباب الأهلي كان بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين، وتدفعهم لمواصلة التقدم في جدول الترتيب خلال المرحلة المقبلة».



وبدوره، أكد مدرب شباب الأهلي باولو سوزا، رضاه عن النتيجة، مشيراً إلى أنها تعكس العمل اليومي الذي يقوم به الفريق في التدريبات، وقال إن الفريق لم يقدم هويته الكاملة في الشوط الأول، لكنه تحسن بشكل واضح في الشوط الثاني من خلال اللعب العمودي وتسريع إيقاع الهجمات، ما أسهم في صناعة العديد من الفرص وتسجيل الأهداف.



وأوضح أن الفريق نجح في حل بعض الصعوبات، خاصة في البناء من الخلف والتحولات السريعة، مؤكداً أن القدرة الهجومية للفريق كانت واضحة من خلال الكم الكبير من الفرص التي صنعها اللاعبون.



وفي المقابل، قال مدرب كلباء غازي الشمري، إن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد، لكن مواجهة فريق بحجم شباب الأهلي تبقى صعبة، خاصة بعد حالة الطرد التي عقدت مهمة فريقه، وأضاف أن الأهداف السريعة التي تلقاها الفريق لم تمنحه الفرصة لتنظيم صفوفه، مشيداً في الوقت ذاته بجودة لاعبي شباب الأهلي وقدرتهم على استغلال الفرص وتحقيق الفوز.