مروان فهد يرفض الاحتفال بهدف البطائح حداداً على شهداء الوطن



اختار لاعب البطائح، مروان فهد، أن يحول لحظة الفرح بهدفه إلى رسالة وفاء للوطن، في لقطة مؤثرة خطفت الأنظار خلال منافسات دوري أدنوك للمحترفين.



ففي مواجهة فريقه أمام عجمان ضمن الجولة الـ19، سجل مروان فهد هدف المباراة الوحيد، لكنه فاجأ الجميع برفضه الاحتفال بالطريقة المعتادة، واكتفى بالإشارة إلى علم دولة الإمارات على قميصه، قبل أن يؤدي التحية العسكرية في مشهد مهيب حمل الكثير من المعاني.



ولم يكن هذا التصرف عفوياً، إذ أوضح اللاعب بعد اللقاء أن هذه اللفتة جاءت تحية وتعزية لشهداء الوطن، وتقديراً لجهود القوات المسلحة التي تبذل الغالي والنفيس لحماية الدولة والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.



وبينما خيمت اللحظة الوطنية على أجواء المباراة، لم يخفِ مروان أهمية الفوز، مؤكداً أن فريقه حصد ثلاث نقاط ثمينة ستمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة.



ومن جانبه، أشاد مدرب البطائح، فرهاد مجيدي، بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون، مؤكداً أن الفريق استحق الانتصار بعد أداء اتسم بالقتالية والانضباط، مشيراً إلى أن الفريق كان قادراً على تسجيل أهداف إضافية، لكن الأهم بالنسبة له هو استمرار التطور والحفاظ على الروح القتالية في المباريات المقبلة.



وفي المقابل، اعترف مدرب عجمان، غوران، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه، خاصة الهدف المبكر الذي استقبله، كانت السبب المباشر في الخسارة، وأوضح أن البطائح اعتمد على التراجع الدفاعي وانتظار أخطاء منافسه لشن الهجمات المرتدة، مؤكداً أن فريقه حاول العودة إلى المباراة عبر تعزيز الجانب الهجومي، ولكنه لم ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف.