العين والوصل.. صراع الصدارة وتحسين المراكز



يستضيف العين على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد في التاسعة والنصف من مساء يوم الخميس، نظيره الوصل في قمة كروية من العيار الثقيل لحساب الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين،

وتكتسب المواجهة أهمية قصوى في ظل الصراع المحتدم على اللقب ومساعي تحسين المراكز وطموح اقتحام مربع الكبار، ويدخل العين اللقاء وهو يعتلي قمة جدول الترتيب برصيد (44 نقطة) متسلحاً بمعنويات عالية عقب فوزه المثير في الجولة الماضية على خورفكان بنتيجة 3-2 ويسعى مدربه لاستغلال حالة التوازن الفني والبدني للفريق لتعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق مع ملاحقه المباشر شباب الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد (43 نقطة).



على الجانب الآخر، يحل الوصل ضيفاً ثقيلاً وفي رصيده (30 نقطة ) وضعته في المركز الخامس بجدول الترتيب، ويطمح الفريق الأصفر إلى العودة بالنقاط الثلاث من ملعب المنافس لاستعادة نغمة الانتصارات، خاصة بعد تعادله الأخير في الجولة السابقة أمام شباب الأهلي بنتيجة (1-1) ومن ثم العمل على تحقيق هدفه باقتحام مربع الكبار تطلعاً للتمثيل الخارجي.



وتحمل هذه المواجهة في طياتها رغبة قوية من الطرفين في تأكيد الجدارة بعد أن انتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين في الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويمثل لقاء الخميس فرصة سانحة لكل فريق لإثبات تفوقه الفني في واحدة من أقوى الكلاسيكيات الجماهيرية في كرة القدم الإماراتية.



ورفع المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين، شعار التركيز المطلق لمواجهة الوصل، موضحاً أن فريقه يدخل مرحلة الحسم التي لا تقبل أنصاف الحلول، لافتاً إلى أن الحفاظ على الصدارة يتطلب روحاً قتالية عالية حتى الصافرة الأخيرة.



وأشار المدرب الصربي، إلى أن لاعبي العين يدركون حجم التحدي ويعملون بجد للوصول إلى ذروة جاهزيتهم، مؤكداً أن شخصية الفريق التي ظهرت في المباريات الأخيرة، ستكون حاضرة في مواجهة الوصل.



وعن قراءته الفنية للمنافس، أكد إيفيتش احترامه لقوة الإمبراطور الوصلاوي، مشيراً إلى أنه يمر بمرحلة تجديد فني، وقال: الوصل فريق قوي يمتلك عناصر ذات جودة عالية، وتعيين مدرب جديد مؤخراً أحدث تغييرات ملموسة في أسلوب لعبهم، مما يجعلنا نتوقع مباراة صعبة تتطلب تنظيماً عالياً وروحاً جماعية.



واختتم إيفيتش تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الوحيد للعين من هذه المواجهة هو حصد النقاط الثلاث للابتعاد أكثر في قمة الجدول، مشدداً على أهمية وضرورة للقتال حتى النهاية لضمان البقاء في قمة الهرم الكروي الإماراتي.