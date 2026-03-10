الشارقة والنصر.. مواجهة مشتعلة بخيار الفوز



تتواصل منافسات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين في يومها الثاني الأربعاء، بلقاء الشارقة وضيفه النصر عند التاسعة والنصف مساء، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين موقعهما في جدول الترتيب.



ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن نجح في تصحيح مساره قبل أيام بالفوز على دبا في اللقاء المؤجل من الجولة 16، والذي جاء بعد ثلاث هزائم متتالية، ليمنح الفريق دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة «العميد»، ساعياً إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وإضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده، بهدف التقدم خطوة إضافية في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

في المقابل، يخوض النصر اللقاء بطموح استعادة نغمة الانتصارات بعد 7 مباريات تعرض خلالها لخسارتين مقابل 5 تعادلات، وكانت بداية هذه السلسلة بالخسارة أمام الشارقة في الجولة 12 من المسابقة، فيما يعود آخر انتصار حققه على بني ياس بهدفين مقابل هدف في الجولة 11 ما أدى إلى غضب جماهيره.



ويسعى النصر إلى استعادة توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات في مباراة يمنحها أهمية كبيرة، خاصة أنه يحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة، وقد عمل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية على ترتيب الأوراق وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، حتى يتمكن من الحصول على نتيجة إيجابية تعيد الثقة للفريق وتدفعه نحو تحسين موقعه في جدول الترتيب.