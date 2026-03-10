شباب الأهلي في مهمة استعادة نغمة الانتصار وكلباء يتطلع لكسر العقدة التاريخية



تتجه الأنظار في التاسعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، إلى استاد راشد، حيث يخوض شباب الأهلي مواجهة مهمة أمام كلباء، ضمن الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تحمل عنوان التعويض بالنسبة لـ «الفرسان»، والطموح لكسر العقدة بالنسبة للضيوف.



ويدخل شباب الأهلي اللقاء واضعاً نصب عينيه العودة إلى طريق الانتصارات، بعد تعادلين متتاليين، إذ يسعى لتحقيق فوز يعزز حظوظه في سباق الصدارة مع العين، ويحتل «الفرسان» المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف «الزعيم» المتصدر، ما يجعل نقاط المواجهة غاية في الأهمية في معركة القمة.



وفي المقابل، يأمل اتحاد كلباء في مواصلة التقدم نحو منطقة أكثر أماناً في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تعزز موقعه في وسط الجدول.



وتحمل المواجهة سجلاً تاريخياً يميل بوضوح لصالح شباب الأهلي، الذي نجح في تحقيق الفوز في 13 مواجهة سابقة بين الفريقين، مقابل 8 تعادلات، مسجلاً 39 هدفاً، فيما لم يتمكن كلباء من تحقيق أي انتصار على «الفرسان» في دوري المحترفين، واكتفى بتسجيل 22 هدفاً.



وأكد المدرب البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لشباب الأهلي، أن فريقه يستعد بجدية كبيرة للمباراة، مشيراً إلى أن كلباء منافس قوي، يتطلب جهداً بدنياً وفنياً كبيراً، وأوضح أن فريقه مطالب بالظهور بأفضل نسخة ممكنة داخل الملعب، مع تبنّي نهج هجومي وصناعة الفرص من مختلف الأطراف، مشدداً على أهمية الشدة والسرعة والفعالية أمام المرمى لحصد النقاط الثلاث.



وأضاف أن الحفاظ على المستوى نفسه طوال موسم كامل، ليس مهمة سهلة، ولكن الفريق نجح في المحافظة على تنافسيته وصناعة الفارق، رغم صعوبة الموسم، مؤكداً أن الهدف النهائي في سباق الدوري الطويل، هو الوصول إلى الصدارة، كما وجّه المدرب رسالة شكر لجماهير الفريق، مؤكداً أن حضورهم ومساندتهم في المدرجات، يمنحان اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الأهداف.



ومن جهته، شدد مدرب كلباء، غازي الشمري، على صعوبة المواجهة، مؤكداً أن شباب الأهلي فريق ينافس على البطولات، ويملك أرقاماً مميزة هذا الموسم، وأشار إلى أن الجهاز الفني ركز خلال الفترة الماضية على تطوير أداء الفريق، وبناء شخصيته داخل الملعب، مع تعزيز الانضباط التكتيكي، لافتاً إلى أن اللاعبين أظهروا ردة فعل إيجابية في التدريبات، وأن الفريق يتطلع لتقديم مستوى قوي، والخروج بنتيجة إيجابية.



وبدوره، أكد لاعب شباب الأهلي، كوان سانتوس، أن مباريات كلباء دائماً ما تتطلب تركيزاً عالياً من البداية حتى صافرة النهاية، مشيراً إلى أن الفريق يسعى للحفاظ على مستوى عالٍ من التركيز والشغف، من أجل تحقيق الهدف الأهم، وهو حصد النقاط، وعبّر عن امتنانه لجماهير الفريق على دعمها المتواصل، مؤكداً أن حضورها ورسائلها التشجيعية، تمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم الأفضل.



وعلى الجانب الآخر، شدد لاعب كلباء، أندريس ماكسو، على أن الفريق مستعد جيداً للمواجهة، مؤكداً أن الجهاز الفني وضع خطة واضحة، تم العمل عليها خلال التدريبات، وأن اللاعبين يمتلكون الثقة لتقديم مباراة قوية، مع تقديرهم الكبير لدعم الجماهير، الذي يمنحهم حافزاً إضافياً داخل الملعب.