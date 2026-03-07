تعادل بطعم الخسارة لشباب الأهلي أمام الوحدة في الدوري



خسر شباب الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه على درع دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعادله مع ضيفه الوحدة 1-1، في القمة المؤجلة من الجولة الـ16، التي أقيمت على استاد راشد، وافتتح ماتيوس ليما التسجيل لـ«الفرسان» في الدقيقة 45، قبل أن ينجح الوحدة في إدراك التعادل عبر جونكالو دي أوليفيرا بتسديدة ارتطمت بمدافع «الفرسان» كون سانتوس في الدقيقة 59، وبهذا التعادل بقي شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى 34 نقطة في المركز الثالث.



وشهد الشوط الأول حالة من الهدوء والحذر بين الفريقين، وغابت عنه الفرص الخطيرة طوال دقائقه، حتى الدقيقة 45، التي حملت التحول الأبرز في مجرياته، ففي أول فرصة حقيقية وخطيرة نجح شباب الأهلي في افتتاح التسجيل، بعدما أرسل غويلهرم بالا تمريرة بينية متقنة اخترقت قلبي دفاع الوحدة، لينفرد ماتيوس ليما بالمرمى، ويضع الكرة في الشباك لحظة خروج الحارس زايد الحمادي من مرماه.



وتحسن إيقاع المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، وارتفع مستوى الأداء من جانب الفريقين، ليتمكن الوحدة من إدراك التعادل مبكراً في الدقيقة 59، وجاء الهدف بعد تمريرة من عمر خريبين إلى جونكالو دي أوليفيرا، الذي سدد كرة قوية، ارتطمت بمدافع شباب الأهلي كون سانتوس، وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الحارس فريقه حمد المقبالي، وكاد الوحدة أن يعزز تقدمه سريعاً في الدقيقة 62، عندما أطلق دوسان تاديتش تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى «الفرسان»، لتضيع فرصة هدف ثانٍ محقق.



وأضاع محمد جمعة المنصوري فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 80، بعد أن وصلت إليه كرة سهلة داخل منطقة الجزاء، إلا أنه تسرع في التسديد لتعلو الكرة فوق العارضة، ومع مرور الدقائق الأخيرة هدأ الإيقاع من جانب الفريقين، لتنتهي القمة بالتعادل في نتيجة بطعم الخسارة لشباب الأهلي، الذي كان يطمح إلى الحصول على النقاط كاملة، واسترداد الصدارة من منافسه العين الذي بقي على قمة الترتيب برصيد 44 نقطة.