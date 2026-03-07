الشارقة يعود للانتصارات برباعية في شباك دبا



عاد الشارقة إلى الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين بعد ثلاث هزائم متتالية، بالفوز الذي حققه على دبا 4 ـ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم والمؤجل من الجولة 16، بعد مواجهة فوق الوسط تفوق فيها الشارقة الذي لم يواجه صعوبة في حسم النتيجة بالشوط الأول، الذي شهد الرباعية عن طريق حارب عبدالله «ق 8»، وإيغور كورنادو هدفين في الدقيقتين «10 و42»، ولياندرو «ق 45»، وأحرز هدف دبا سايمون كابرال «ق 50».



بالنتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 20 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن، فيما بقي دبا برصيد 13 نقطة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب، ليتأزم موقفه أكثر في صراع البقاء.



وخلال اللقاء فرض الشارقة سيطرته منذ صافرة البداية، معتمداً على سلاح الهجوم، كاشفاً عن رغبته في تحقيق الفوز وتصحيح مساره بعد تراجع نتائجه في الفترة الماضية، ولم يختلف أسلوب دبا كثيراً، حيث ركز أيضاً على الجانب الهجومي، للاستفادة من حالة عدم التوازن التي عانى منها الشارقة مؤخراً، خاصة في ظل حاجته الماسة لنقاط الفوز من أجل الهروب من مناطق الخطر.



لكن الشارقة تمكن من تقديم مباراة جيدة أسعد بها جماهيره، بعد أن تفوق في اللقاء لعباً ونتيجة وحقق فوزاً مهماً أعاده إلى سكة الانتصارات، وأسهم في رفع الحالة المعنوية قبل مواصلة مشواره المقبل في البطولة.