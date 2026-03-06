شباب الأهلي والوحدة.. ليلة حاسمة تحت أنظار «الزعيم»



تتجه الأنظار مساء السبت إلى استاد راشد، حيث يحتدم الصراع على قمة دوري أدنوك للمحترفين، عندما يستضيف شباب الأهلي ضيفه الوحدة في الساعة التاسعة والنصف، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ16، وهي مباراة قد تعيد رسم ملامح سباق اللقب هذا الموسم.



ولا تقتصر أهمية المواجهة على طرفيها فقط، بل ستكون تحت مراقبة دقيقة من العين وجماهيره التي تترقب نتيجتها بشغف لما قد تحمله من تأثير مباشر على الصراع على الدرع.



ويرى كثير من المحللين أن الوحدة سيلعب دوراً مهماً في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، بعدما نجح في فرض التعادل على أبرز منافسين على اللقب خلال الدور الأول، إذ تعادل سلبياً مع شباب الأهلي، كما خرج بتعادل مثير 2-2 أمام العين.



وتحمل مباراة الغد الرقم 34 في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، حيث تعادل الطرفان في 14 مباراة، فيما يميل التفوق التاريخي إلى شباب الأهلي الذي حقق 13 انتصاراً، وسجل 58 هدفاً، مقابل 6 انتصارات للوحدة أحرز خلالها 46 هدفاً.



ويدخل «الفرسان» اللقاء وهم في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن العين المتصدر، ما يجعل الفوز كفيلاً بدفعهم إلى اعتلاء قمة جدول الترتيب، خصوصاً في ظل الحالة الفنية المميزة التي يعيشها الفريق هذا الموسم.



وفي المقابل، يعاني «العنابي» من تذبذب في الأداء والنتائج خلال النصف الثاني من الموسم، ما أبعده عملياً عن المنافسة على الدرع، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ويتركز طموحه حالياً على الحفاظ على موقعه أمام ملاحقة الجزيرة والوصل.



ومن جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن العودة إلى أجواء المنافسات تمثل أمراً رائعاً، مشيراً إلى أن مواجهة الوحدة تشكل أحد أصعب الاختبارات لفريقه نظراً لقوة المنافس وامتلاكه عناصر ذات جودة فنية عالية.



وأوضح سوزا أن المباراة تتطلب من لاعبيه تقديم أفضل ما لديهم على المستويين الفردي والجماعي، مؤكداً أن الهدف الواضح للفريق هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



وقال: «لدينا ثقة كبيرة في فريقنا، وندرك أن هذه المرحلة من الموسم حاسمة للغاية، والجميع مستعد لهذا التحدي، وننتظر أيضاً دعم جماهيرنا من أجل تحقيق انتصار قد يكون صعباً، لكنه بالغ الأهمية».



وبدوره، شدد لاعب شباب الأهلي، محمد جمعة المنصوري، على أهمية المواجهة، مؤكداً أنها تجمع فريقين كبيرين يسعيان لحصد النقاط وتحسين موقعهما في جدول الترتيب، معبراً في الوقت ذاته عن احترامه الكامل لفريق الوحدة وجميع المنافسين في مختلف البطولات.