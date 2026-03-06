الشارقة ودبا.. مواجهة تضميد الجراح

محمد فضل، أحمد عيسى



يحل فريق دبا ضيفاً على الشارقة خلال المباراة المؤجلة من الأسبوع 16 بسبب مشاركة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة والتي غادرها لاحقاً بسبب سوء النتائج.



ويدخل دبا مواجهة السبت بشعار مواصلة تقديم العروض الجيدة التي ميزت النواخذة خلال مرحلة الإياب والتي كان آخرها التعادل أمام النصر في الجولة الماضية بهدف لكل فريق بعد أن كان دبا متقدماً بهدف على العميد حتى منتصف الشوط الثاني، ويملك دبا 13 نقطة في المركز نفسه في وقت يملك فيه الشارقة 17 نقطة، محتلاً بها المركز الحادي عشر، ولا تزال وضعية الفريق حرجة، فهو مهدد ضمن فرق الهبوط لدوري الدرجة الأولى مثل دبا الذي خسر مواجهة الذهاب في افتتاحية المسابقة بنتيجة 1-3.



وتحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين اللذين يسعيان إلى تضميد الجراح والعودة إلى سكة الانتصارات وتحسين موقعهما في جدول الترتيب.



بدوره قال مدرب دبا، الروماني سيبريان بانايت، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «الفريق دخل مرحلة حساسة في الدوري، ولدينا مباراة في غاية الأهمية أمام الشارقة» لافتاً إلى أنه «يعد من الفرق الكبيرة وفي اعتقادي أن مركزه الحالي في جدول الترتيب لا يعكس مستواه الحقيقي»، مؤكداً جاهزية فريقه لمواجهة السبت، مضيفاً: «وتم التحضير للمباراة بشكل جيد بعد المباراة الماضية التي حققنا فيها نتيجة إيجابية أمام نادي النصر. وأتمنى ألا تحدث أي إصابات، والجهاز الفني بحاجة إلى جميع اللاعبين».



وجدد المدرب شكره لجماهير النواخذة على وقفتهم المتواصلة خلف اللاعبين: «وكان للجماهير دور كبير في كسب النقطة المهمة التي حصدها الفريق ضد النصر في الجولة الماضية، وأتمنى أن يواصلوا دعمهم وتشجيعهم للفريق».



بدوره قال عبدالله سلطان البلوشي، لاعب دبا: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام الشارقة، وهو فريق يمر بالظروف نفسها التي نعيشها، وهذا الأمر سيزيد من صعوبة المباراة، وتركيزنا منصب بنسبة 100% على هذه المواجهة، وقد حضرنا جيداً لهذا اللقاء، وسندخل المباراة بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الفوز».



وتابع: «هدفنا إسعاد جماهيرنا الوفية، التي نشكرها على تشجيعها ودعمها المستمر لنا، وسنقدم كل ما لدينا من أجل إسعادهم للعودة بتحقيق نتيجة إيجابية من إمارة الشارقة».



ويدخل الشارقة اللقاء برصيد 17 نقطة محتلاً المركز الحادي عشر، في واحدة من أصعب فتراته بالمنافسة بعد أن تراجعت نتائجه في النسخة الحالية، خاصة خلال الجولات الماضية، حيث تعرض إلى 3 هزائم متتالية كان آخرها أمام الجزيرة بخمسة أهداف دون رد، وهي نتيجة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين جماهير النادي التي كانت تأمل في ظهور أفضل للفريق تحت قيادة المدرب خوسيه مورايس.